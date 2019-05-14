Mynet Trend

Tarım ilacından kanser olan çift rekor tazminat aldı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

ABD'de endüstriyel tarım şirketi, yaban otlarının temizlenmesinde kullandığı ürününün kansere yol açması nedeniyle bir çifte toplamda 2 milyar 55 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Tarım ilacından kanser olan çift rekor tazminat aldı!

Oakland'daki eyalet mahkemesinin jürisi, Monsanto Co şirketinin ürünü Roundup Ready'nin, Alva ve Alberta Pilliod çiftinin, hodgkin dışı lenfomaya yakalanmasına yol açtığı kararına vardı.

Jüri, şirket tarafından Pilliod çiftine maddi ve manevi tazminat olarak toplamda 2 milyar 55 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

9 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORUZ

Alberta Pilliod, eşiyle 9 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirterek, "Hayatımız sonsuza dek değişti. Daha önce yapabildiklerimizi yapamıyoruz." dedi.

Çiftin avukatlarından Michael Miller, tazminatın 2 milyar dolarlık kısmının temyizde düşürülebileceğini, öte yandan uzun soluklu bir yargı mücadelesine hazır olduklarını söyledi.

KAYNAK: AA

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
11 yaşındaki çocuk başbakana rüşvet teklif etti!11 yaşındaki çocuk başbakana rüşvet teklif etti!
Köylülerin taş attığı ayı böyle düştüKöylülerin taş attığı ayı böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarım ilacı abd kanser tazminat 2 milyar dolar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Şeyma Subaşı'dan küvet pozu!

Şeyma Subaşı'dan küvet pozu!

Kaderin böylesi! Yeni evlenecek çift hakkında şoke edici gerçek

Kaderin böylesi! Yeni evlenecek çift hakkında şoke edici gerçek

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim ülkede peynir ekmek gibi satılıyor...hükümetten gık yok,bırak hasta olmayı toprakta hiç bir canlı kalmıyor,betonlaşıyor ...
türkiye dede bir sürü tarım ilacı ve aromalar var.hepsi yasaklanmalı yani ama kanserinde epey bir para getirisi var yasaklanamıyor ki. hepsini üreten ayrı gibi de olsa aynı firmalar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 yaşındaki çocuk başbakana rüşvet teklif etti!

11 yaşındaki çocuk başbakana rüşvet teklif etti!

Köylülerin taş attığı ayı uçurumdan düştü

Köylülerin taş attığı ayı böyle düştü

Dünya nüfusunun yarısı aniden yok olsaydı ne olurdu?

Dünya nüfusunun yarısı aniden yok olsaydı ne olurdu?

Seçimlere büyü yaparak hazırlanıyorlar!

Seçimlere büyü yaparak hazırlanıyorlar!

Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı, o anlar kameralara böyle yansıdı

Faciadan dönülen anlar kamerada

Çukurdaki kadın görevliyi kepçeyle yukarı çektiler

Kadını kepçeyle yukarı çektiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.