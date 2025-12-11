Mynet Trend

ABD’de ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı! Bakın ücreti ne kadar

ABD’de, 1 milyon dolar karşılığında yabancılara hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık yolu açan ‘Trump Altın Kart’ vize programının başlatıldığı duyuruldu.

ABD’de ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı! Bakın ücreti ne kadar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini taşıyan söz konusu altın kartın tüm nitelikli ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler için vatandaşlığa gidecek doğrudan bir yol olduğu kaydetti. Trump, “Çok heyecan verici. Büyük Amerikan şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecekler” ifadelerini kullandı.

ABD’de ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı! Bakın ücreti ne kadar 1

1 MİLYON DOLAR KATKI

Programın internet sitesine göre; ‘Trump Altın Kart’, ABD’ye kayda değer fayda sağlayacağını kanıtlayan kişilere verilecek. İç Güvenlik Bakanlığı’na ödenecek 15 bin dolarlık başvuru ücretinin ardından, 1 milyon dolarlık katkı yapan adayların hızlandırılmış bir şekilde oturum izin alabileceği kaydedildi.

ABD’de ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı! Bakın ücreti ne kadar 2

Ayrıca yakın zamanda 5 milyon dolar karşılığında özel vergi avantajları içeren ‘Trump Platin Kart’ seçeneğinin de uygulamaya koyulacağı bildirildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

