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ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş yeni işini duyurdu

26.05.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz haftalarda ABD'de taşındığını ve ailesiyle birlikte yaşamını orada sürdüreceğini duyurmuştu. ABD'deki yeni hayatından sık sık paylaşımlar yapan Baş, yeni işini de açıkladı. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte şirket de kuran Erdem Baş, oyunculuğunu artık ABD'de sergileyecek.

ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş yeni işini duyurdu

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, New York'ta yaşamaya başladı.

"OYUNCULUK DIŞINDA İŞ YAPMAYACAĞIM"

Ünlü oyuncu, ABD'deki yeni yaşamı hakkında YouTube ve Intagram'dan içerikler paylaşıyor. Erdem Baş, ABD'ye gider gitmez ise yeni işi için kolları sıvadı. Baş, ABD'de oyunculuk dışında bir iş yapmayacağını ve kendi mesleğini devam ettireceğini söyledi.

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TÜRKLER İÇİN TİYATRO OYUNU SAHNELEYECEK

ABD'de Türklerin en yoğun olarak yaşadığı New Jersey bölgesinde, arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran Baş, tiyatro gösterilerine başladı. Sosyal meyda hesabından yeni hayatını ve işini anlatan Erdem Baş, "ABD'de Türklere yönelik tiyatro gösterileri yapacağız. Şehir şehir dolaşıp oyun sergileyeceğiz. Ayrıca Türk topluluğunun çocukları için de oyunculuk eğitimleri vereceğiz" dedi.

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Oyunlarına başlayan Baş, Orlando'da sahneleyeceği Ormantik Komedi oyunundan bir görseli "29 Mayıs Orlando’da Ormantik Komedi oyunumuzla sahnedeyiz.. Çok heyecanlıyız" notuyla paylaştı.

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44 YAŞINDA BABA OLDU

Öte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

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