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ABD'de yetkililer alarma geçti! İnsanları öldürebiliyor ve hızla yayılıyor! "Artık zararlı"

Asya iğne karıncaları olarak bilinen Brachyponera chinensis türündeki karıncalar yıllardır ABD'de bulunan bir tür fakat yetkililer ve bilim insanları son zamanlarda zararlı olduğuna dair açıklamalar yapıyor. İnsanları öldürebilen bu tür ise hızla eyaletlerde yayılmaya başladı.

ABD'de yetkililer alarma geçti! İnsanları öldürebiliyor ve hızla yayılıyor! "Artık zararlı"

ABD'de 90 yıldır bulunan ve insanlarda anafilaksiye yol açabilen bir karınca türü, bilim insanlarını ve yetkilileri alarma geçirdi.

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Georgia Üniversitesi Kentsel Böcekbilimi Orkin Seçkin Profesörü Dan Sulter, "Artık onu tıbbi açıdan önemli bir zararlı olarak değerlendiriyoruz ." sözleriyle bu karıncaların zararlı olduğunu açıkladı. Bu karıncalar yaşamı bile tehdit edebiliyor.

İNSANLARI ÖLDÜREBİLİYOR

Suiter, New York Post'a şunları söyledi: "Böcek sokması anafilaksi geçiren kişilerde hayatı tehdit edici olabildiğinde durum biraz daha ciddileşiyor." 2024 yılında Asya iğne karıncası sokması sonucu anafilaksi yaşayan üç kişiden çağrı aldığını söyledi. Suiter, bu tür eğilimleri görmeye başladığında bunun dikkat çekmeye başladığını söyledi. Asya iğne karıncasının (Brachyponera chinensis) doğası gereği saldırgan olmadığını, ancak kıyafetinizin altına girerse sokacağını belirtti.

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Asya iğne karıncaları (Brachyponera chinensis) kütüklerde veya yakacak odunlarda yaşarlar ancak taşların altında ve yaprakların içinde de bulunabilirler. Suiter, sert ağaç ortamlarını sevdiklerini söyledi. En yoğun ise yaz aylarında görülüyor.

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Asya iğne karıncası (Brachyponera chinensis) Asya'ya özgü bir tür ancak ABD Tarım Bakanlığı'na göre 1932'den beri ABD'de, özellikle ülkenin güneydoğu bölgesinde bulunuyor. New York Post'un haberine göre tür Georgia'da mevcut fakat Doğu Kıyısı boyunca diğer güneydoğu eyaletlerinde de yer alıyor.

Anafilaksi belirtileri şunlar:

Dil veya boğazın şişmesi
Hava yolunun daralması, nefes almada zorluk, hırıltı
Zayıf veya hızlı kalp atışı
Mide bulantısı, kusma veya ishal
Kurdeşen, kaşıntı, kızarık veya soluk cilt gibi cilt reaksiyonları
Düşük kan basıncı
Baş dönmesi veya bayılma
Psikolojik belirtiler

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Anahtar Kelimeler:
böcek
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