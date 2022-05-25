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  4. ABD’deki ilkokul katliamından yeni detay! 10 yaşındaki küçük kızın öldürülmeden saniyeler önce yaptığı yürekleri burktu

ABD’deki ilkokul katliamından yeni detay! 10 yaşındaki küçük kızın öldürülmeden saniyeler önce yaptığı yürekleri burktu

25.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentindeki Robb İlkokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 18 yaşındaki Salvador Ramos’un silahlı saldırısı sonucunda 19 öğrenci ve 2 öğretmen olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetmişti. Acılı aileler yaslarını yaşarken olayın detaylarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentindeki Robb İlkokulu’nu kana bulayan saldırganın katliamın öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımları kan dondurdu. Sosyal medyadan silahlı pozlarını paylaşan Ramos tanımadığı bir kanına da okul baskınına dair bir sır vermişti. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran olaya dair ortaya çıkan bilgiler ise yürekleri burktu. Yaşanan olayda hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri tespit edilirken acılı aileleri paylaştıkları mesajlarla herkesi duygulandırdı.

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İlkokul saldırganının kurbanları arasında 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ameria Jo Garza da bulunuyordu. Garza’nın basına konuşan büyükannesi Berlinda Irene Arreola, saldırganın hedefi olmadan önce torununun Acil Çağrı Merkezi 911’i aramaya çalıştığını anlattı. Cansız bedeni en yakın arkadaşının üzerinde kanlar içinde bulunan küçük kızın hayatta olduğu son anlara ait arama kayıtlarında yardım çağırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kızının okul saldırısı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından önceden kızıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan baba, “Benim küçük aşkım şimdi yukarıdaki meleklerle birlikte yükseklerde uçuyor. Lütfen bir saniye beklemeyin ailenize sarılın, onları sevdiğinizi söyleyin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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