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ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı

25.11.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD başkanlık seçimleri sonrasında gerçekleşen Kongre Binası baskınında rol alan isimlerden biri olduğu tespit edilen Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı. Tutuklanma sonrasında oyuncunun rol aldığı oyun süresiz olarak askıya alındı.

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı

Broadway’in ünlü aktörü James D. Beeks, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na yapılan baskına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Oyuncu en son, şu anda süresiz olarak askıya alınan dev yapım Jesus Christ Superstar’da Judas'ı oynamıştı.

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ABD Columbia Bölgesi Savcılığı tarafından Beeks’in, Kongre'yi engellemek, kısıtlı bir binaya veya araziye yasa dışı bir şekilde suçlandığı bildirildi.

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MICHAEL JACKSON CEKETİ OYUNCUYU ELE VERDİ

Ntv’nin haberine göre; Tutukluluk haberini Jesus Christ Superstar oyununun turne yapımcısı da doğruladı. Yapım şirketi, “soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle tam işbirliği sağlayacakları” şeklinde açıklama yapıldı.

Michael Jackson taklitleriyle bilinen Beeks, Kongre Binası baskınında, fotoğraflarda giydiği Michael Jackson ceketiyle tanındı.

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6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in zaferini reddettiklerini göstermek için Washington’da toplandı ve Kongre Binası’na zorla girdi. İşgal dört saat sürdü ve pek çok kişi gözaltına alındı.

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