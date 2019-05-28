ABD'den Türkiye'ye çok yakın noktaya askeri sevkiyat!

ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kenti limanına 4 gün önce donanmaya ait bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta bulundu.

Askeri araçlar gemiden indirilerek, Dedeağaç'ta bulunan birliklere gönderilerek, burada konuşlandırıldı. Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan´da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü.

LİMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

DHA'da yer alan habere göre ABD'nin Selanik'teki genel danışmanı Gregory Pfleger, Dedeağaç'a gelerek, askeri araçların sevkiyatını yerinde inceledi. Dedeağaç Limanı'nın önemine dikkat çeken Pfleger, limanın daha geniş bölge için önemli olduğunu söyleyen Pfleger, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan beklentilerin yanı sıra, Yunanistan'ın ABD ordusunun limanlar yoluyla hareketlerini ve Balkanlar'daki tanıtımlarını desteklemesindeki önemli rolü olduğunu kaydetti.

"DEDEAĞAÇ LİMANININ MEVCUT AVANTAJI"

Pfleger, "Dedeağaç limanı ile Yunan silahlı kuvvetleri ile geliştirdiğimiz işbirliğini vurgulaması ve ilişkilerimizin evrimleştiğini görmekte ne kadar olumlu olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda bir kez daha gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Dedeağaç limanının bölgedeki mevcut avantajı ve güvenlik ve ekonomi konusundaki dinamik. Bu dinamiği vurgulamaya devam edeceğiz. Ortaklarımızla birlikte çalışarak bu dinamiğin beklentisinin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.