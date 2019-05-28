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ABD'den Türkiye'ye çok yakın noktaya askeri sevkiyat!

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DÜNYA  | 28.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

ABD, Yunanistan'ın Dedeağaç (Aleksandropolis) kentine donanmaya ait bir gemi ile yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin askerden oluşan bir sevkiyat gerçekleştirdi. Limandaki gemiden indirilen araçlar, birliklere gönderilirken, araçların çokuluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü.

ABD'den Türkiye'ye çok yakın noktaya askeri sevkiyat!

ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kenti limanına 4 gün önce donanmaya ait bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta bulundu.

Askeri araçlar gemiden indirilerek, Dedeağaç'ta bulunan birliklere gönderilerek, burada konuşlandırıldı. Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan´da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü.

LİMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

DHA'da yer alan habere göre ABD'nin Selanik'teki genel danışmanı Gregory Pfleger, Dedeağaç'a gelerek, askeri araçların sevkiyatını yerinde inceledi. Dedeağaç Limanı'nın önemine dikkat çeken Pfleger, limanın daha geniş bölge için önemli olduğunu söyleyen Pfleger, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan beklentilerin yanı sıra, Yunanistan'ın ABD ordusunun limanlar yoluyla hareketlerini ve Balkanlar'daki tanıtımlarını desteklemesindeki önemli rolü olduğunu kaydetti.

"DEDEAĞAÇ LİMANININ MEVCUT AVANTAJI"

Pfleger, "Dedeağaç limanı ile Yunan silahlı kuvvetleri ile geliştirdiğimiz işbirliğini vurgulaması ve ilişkilerimizin evrimleştiğini görmekte ne kadar olumlu olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda bir kez daha gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Dedeağaç limanının bölgedeki mevcut avantajı ve güvenlik ve ekonomi konusundaki dinamik. Bu dinamiği vurgulamaya devam edeceğiz. Ortaklarımızla birlikte çalışarak bu dinamiğin beklentisinin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

"700 ARAÇLA 'TATBİKAT YAPACAĞIM' DEMESİ ENTERASAN"

S Bilişim Danışmanlık'tan siyasi analist Serdar Sement, ABD ordusunun Dedeağaç Limanı'na yaptığı askeri sevkiyatın çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağının belirtilmesine dikkat çekerek, daha önceki sevkiyatların Polonya'dan yapıldığını söyledi. İki yıl önce yapılan tatbikatın 3 taburluk yapıldığının altını çizen Sement, "Bu tatbikata 700 araç katıldığını daha önce görmedim. Önceki tatbikatlarda araçlar en fazla 540'dı. Şu anda 700 araçla 'Tatbikat yapacağım' demesi, enteresan. Dedeağaç'tan da indirilmesi enteresan" dedi.

"ASKERİ SEVKİYAT YAPABİLECEK HALE GELDİ"

ABD'nin Dedeağaç Limanı'nı askeri ve enerji limanı yapmak için bir süre önce çalışmalara başladığını belirten Sement, küçük limanın son sevkiyatla kısa süre içinde askeri sevkiyat yapılabilecek hale getirildiğini kaydetti.

"ADALARDAN SONRA YENİ BİR ÜS"

Yunanistan'ın ABD ile olan askeri dayanışmasına dikkat çeken Sement, ABD'nin gözetleme uçaklarının iniş ve kalkışını Girit'teki havalimanından İsrail ile birlikte yaptığını belirterek, "Karadeniz'de yapılacak gözetlemede biz Türkiye olarak hava sahamızı kullandırmıyoruz. ABD bu üssü havadan ve karadan kullanıyor. Almanya ise sığınmacı trafiği için kullanıyor. Adalardan sonra ana karada bir ABD üssü devrim gibi bir şey" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
abd Yunanistan askeri sevkiyat dedeağaç

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
neler olduğunu ben söyliyim ; kuşatılıyoruz.abd ülke sınırımıza önce askerimühimmat yığdı şimdi de o mühimmatı kullanacak askerler gönderiyor çünkü teröristlerin sayısı 5000 tır silahı kullanacak kadar değil.ve suriyede nihai amaca ulaşıldıktan sonra da bu abd askerleri pkk pyd üniformasıyla ülkemize saldıracaklar.ama unuttukları birşey var biz ölümü şeref sayan kutsal bir mertebe olarak gören bir milletiz ve çok komik olan birşey var bizi ölümle korktacaklarını sanıyorlar :) diyarbakırdan diyorum ki hodri meydan buyrun gelin taş atarız ama kaçmayız ölürüz ama gitmeyiz bu vatanı size bırakma
ne mutlu türküm diyene helal olsun kardeşim icimizdekileri yazmissin.bu vatan için gerekirse atalarımız gibi herdaim ölmeye hazırız.
şu s400 gelsinde kurulumunu yapalim
eeee sen ortaçağa dönmek istersen böyle olursun....kafa geriye çalışıyor eskiye hala kendini kodaman sanıyor
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