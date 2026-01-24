ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 2 ölü

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat birimleri tarafından teknenin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin öldürüldüğü ve saldırıdan sağ kurtulan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır