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ABD'li oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 04.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.

Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

ABD'de birçok yapımda yer alan oyuncu, son olarak "Riverdale" adlı dizide oynamıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
abd Luke Perry Beverly Hills

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şimdi ahirette gerçek şov var. Rabbim hiristiyan ve yavudi olanlara acımıyor. Böyleleri kabirde azap görecek. İslama dönün islama yönelin ey dünya hemserileri. Kurtuluş islamdadır. Rabbim ülkemizide dünyayıda kurtarsın.
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