ABD'li polis sokağa çıkma yasağını yanlışlıkla 'The Purge' sireni ile duyurdu

ABD'nin Louisana eyaletindeki Crowley şehrinde polis, sokağa çıkma yasağını korku filmi serisi "The Purge"de kullanılan siren sesiyle duyurması, duyanların tedirgin etti. Şehirde koronavirüsün yayılmasını durdurmak için saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Şehrin emniyet müdürü, yapılan hatanın ardından özür diledi.

İnsanları uyarmak için sireni çalarak sokakları dolaşan ABD’li polisler, evlerinde siren sesini duyup tanıyan insanları tedirgin etti. Olayın duyulması üzerine şehrin emniyet müdürü, bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı:

Dün gece Crowley Emniyet Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağını duyurmak için 'Purge Sireni' kullanıldı. Kurumumuzun bu sürece dahil olduğu inancı ile çok sayıda şikayet aldık. Purge Sireni'nin kullanımıyla ilgimiz yok ve sokağa çıkma yasağı için hiçbir siren kullanmayacağız.

THE PURGE KONUSU

The Purge filmleri, ABD'de 12 saatlik periyotlar boyunca tüm suçların yasal hale getirilmesini konu alıyor. Siren de bu sürecin başladığını belirtmek için kullanılıyordu.



