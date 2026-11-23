GTA 6, yüksek donanım gereksinimleri nedeniyle PS5, Xbox Series X ve Series S konsollarında resmi bir 60 FPS modu sunmuyor. PS5 Pro'da bile böyle bir seçenek bulunmazken Xbox oyuncuları, oyunun kare hızı sınırını aşmanın bir yolunu keşfetti.

Bazı oyuncular tarafından "60 FPS Glitch" veya "60 FPS Bug" olarak adlandırılan hata, GTA 6'nın FPS kilidini kaldırarak normalde hedeflenenden daha yüksek kare hızlarında çalışmasını sağlıyor. Ancak bu yöntem, sorunsuz bir 60 FPS deneyimi sunmuyor.

GTA 6'DA FPS KİLİDİ NASIL KALDIRILIYOR?

Reddit'te Meowwie64 kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir oyuncunun keşfettiği anlaşılan yöntem, Xbox'ın görüntü ayarlarının değiştirilmesine ve Quick Resume özelliğinin kullanılmasına dayanıyor.

FPS kilidini kaldırmak için şu adımlar izleniyor:

Xbox ayarlarından ekran yenileme hızı 60 Hz olarak ayarlanıyor. GTA 6 başlatılıyor. Yükleme ekranında altı yıldız göründüğünde Xbox'ın ekran yenileme hızı 120 Hz'e çıkarılıyor. GTA 6 tamamen kapatılmadan başka bir Xbox oyunu başlatılıyor. İkinci oyun açıldıktan sonra Quick Resume aracılığıyla GTA 6'ya geri dönülüyor. Bu adımların ardından oyunun FPS sınırının kaldırılmış olması bekleniyor.

Bu adımlar oyunun kare hızını serbest bıraksa da ortaya çıkan sonuç, sorunsuz bir 60 FPS deneyiminden oldukça farklı.

FPS KİLİDİ KALKIYOR ANCAK GTA 6 HIZLANDIRILMIŞ GİBİ ÇALIŞIYOR

Yöntemin ilk dezavantajı, yalnızca kare hızını artırmakla kalmayıp oyunun çoğu unsurunu da hızlandırması.

FPS kilidi kaldırıldığında GTA 6'nın büyük bölümü normalden daha hızlı çalışmaya başlıyor. Bu durum, oyunun sanki ileri sarılmış bir video gibi görünmesine neden oluyor.

Dolayısıyla daha akıcı bir görüntü elde etmek isteyen oyuncular, bunun karşılığında oyunun normal hızında çalışmaması sorunuyla karşılaşıyor.

Üstelik FPS sınırının kaldırılması, GTA 6'nın sürekli 60 FPS'te çalışabileceği anlamına da gelmiyor.

GTA 6, FPS KİLİDİ KALDIRILDIĞINDA KAÇ FPS VERİYOR?

Keşfedilen yöntemle 60 FPS ve üzerindeki değerlere ulaşmak mümkün olsa da normal oynanış sırasında 60 FPS'e ulaşmak neredeyse imkânsız.

Örneğin otoyolda araç kullanırken büyük olasılıkla en fazla 35-40 FPS civarında bir kare hızı elde edilebiliyor. 60 FPS ve üzerindeki değerler ise yalnızca grafik açısından hiç zorlayıcı olmayan durumlarda elde edilebiliyor.

Bu yüzden FPS kilidinin kaldırılması, Xbox Series X ve Series S'te GTA 6'yı sabit 60 FPS'te oynamayı mümkün hâle getirmiyor.

XBOX SERİES X VE SERİES S KULLANICILARI İÇİN BAŞKA RİSKLER DE VAR

Yöntemin bir diğer dezavantajı, GTA 6'nın Xbox Series X|S üzerinde bu şekilde çalışacak biçimde tasarlanmamış olması.

FPS kilidinin kaldırılması oyun çökmelerine, çeşitli hatalara ve hatta konsolun aşırı ısınmasına yol açabilir. Aşırı ısınma ihtimalinin düşük olduğu belirtilse de oyunun bu konsollarda 30 FPS hedeflenerek geliştirildiğinin unutulmaması gerekiyor.

Xbox Series X ve Series S üzerinde FPS kilidi kaldırılmış GTA 6'nın nasıl çalıştığını gösteren görüntüler ise Fuzion Xbox Testing tarafından paylaşıldı.

Ayrıca keşfedilen hatanın, GTA 6 için yayımlanacak güncellemelerden birinde resmi olarak düzeltilmesi bekleniyor.

Kaynak: Pure Xbox