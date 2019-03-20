Doktor mağduru: Kendimi 15 kez tecavüze uğramış gibi hissediyorum

Doktor Cline'ın yürüttüğü 5 aylık operasyon sonucunda oğlu Matt'e kavuşan 66 yaşındaki Liz White, "15 defa tecavüze uğramış gibi hissediyorum" dedi. Cline'ın duvarlarında operasyonlar sonucunda doğan çok sayıda bebek fotoğrafı bulunan ofisini hatırlayan White, o zamanlar bunu önemsemediğini, ancak bu durumun kendisi için şimdi çok rahatsız olduğunu söyledi.

Olay, küçük yaştan itibaren tüp bebek yoluyla dünyaya geldiğini bilen bir kadının 'yarım kardeşlerini' aramak için DNA testine başvurmasıyla ortaya çıktı.

ABD Indianapolis'te ortaya çıkan olayda, doktor Donald Cline'nin 70'li ve 80'li yıllar boyunca hastalarına tüp bebek operasyonu için tıp öğrencilerinden 'taze sperm' sağlayacağını söylediği, ancak operasyonlarda gizlice kendi spermini kullandığı belirlendi.

2009 yılında emekli olan ve 2017'de iki adet suçtan bir yıllık ertelemeli cezası bulunan Cline'a başka bir suçlama yöneltilmedi. Çünkü Indiana yasalarında doktorların tüp bebek operasyonlarında kendi spermlerini kullanmalarının önüne geçen herhangi bir yas abulunmuyor.

BİRBİRLERİNİ HIZLA BULDULAR

Yarı kardeşlerini arayan ve konuyla ilgili kurulan bir internet sitesinde bilgilerini paylaşan 38 yaşındaki Jacoba ise, doktor Cline ile bağlantılı olan bir kadını buldu ve fotoğrafını görür görmez birbirleriyle ilişkili olduklarını anladı.

Jacoba'nın bulduğu kadın da, kendisini kardeşi doktor Cline'ın operasyonuyla doğan bir başkasıyla tanıştırdı. Bir araya gelen kişiler bir DNA testi yaptırmaya karar verdiler ve birbirleriyle biyolojik olarak ilişkili oldukları doğrulandı. Bunun yanında, DNA testi yaptıranlar ayı zamanda dört tane daha yarı kardeşin veritabanında kayıtlı olduğu bilgisiyle karşılaştı.

Cline, hastalarına her donörü 3 başarılı hamilelik için kullandığını açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan sonuçlara göre, bu sayının en az 8 olduğu belirlendi.