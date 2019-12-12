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ABD'li vatandaşların doğum kayıtları hacker’ların eline geçti

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Medyanın tespit ettiği açığa göre 752 bin ABD vatandaşının doğum kayıtları, hiçbir güvenlik ve koruma önlemi olmaksızın internete açık şekilde saklanıyor.

ABD'li vatandaşların doğum kayıtları hacker’ların eline geçti

Sorun, ABD nüfus müdürlüğünün kayıtları Amazon Web Services üzerine taşımasıyla ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Kayıtları Amazon Web Services üzerine yerleştiren memurların bu kayıtlara hiçbir şifre veya koruma önlemi koymadan internete açık şekilde depolamış oldukları anlaşıldı. Kayıtların web adresini bilen herkes 752 bin doğum belgesine kolayca ulaşabiliyır. Bu da, özellikle bankacılık uygulamalarında dolandırıcılık yapmak veya sahte kimlik üretmek isteyenler için büyük bir nimet.

Belgeler, vatandaşlarının ev adreslerinden telefon numaralarına kadar pek çok bilgi içeriyor. Bu 752 bin kişinin yakında çok ciddi dolandırıcılık eylemlerinin hedefi olacağı da tahmin ediliyor. Kayıtları dünya çapındkai hacker’ların çoktan kopyalamış olduğu veya bu isimler adına sahte pasaportlar, kimlikler, kredi kartları basmaya başlamış oldukları düşünülüyor.

Açığı fark eden medya kurumlarının nüfus müdürlüğünü uyarmak için defalarca girişimde bulunduğu ama telefonların açılmadığı, e-postalara da cevap verilmediği de vurgulanıyor. Açık tespit edildikten beri nüfus müdürlüğü her gün 9 bin kaydı daha adrese yüklemeye devam ediyor ve tüm bu isimler dünya çapındaki hacker’ların veri tabanına kayıt ediliyor.

Bir diğer deyişle, dijital güvenlik konusundaki bilgisiz ABD memurları, vatandaşlarını ateşe atıyor ve ne yaptıklarının hiç farkında değiller. Bu kayıtları kullanarak sahte pasaportlar hazırlayacak teröristlerin ülkeye ellerini kollarını sallayarak girmelerine de kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd doğum kayıtları hacker

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