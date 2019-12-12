ABD'li vatandaşların doğum kayıtları hacker’ların eline geçti

Sorun, ABD nüfus müdürlüğünün kayıtları Amazon Web Services üzerine taşımasıyla ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Kayıtları Amazon Web Services üzerine yerleştiren memurların bu kayıtlara hiçbir şifre veya koruma önlemi koymadan internete açık şekilde depolamış oldukları anlaşıldı. Kayıtların web adresini bilen herkes 752 bin doğum belgesine kolayca ulaşabiliyır. Bu da, özellikle bankacılık uygulamalarında dolandırıcılık yapmak veya sahte kimlik üretmek isteyenler için büyük bir nimet.

Belgeler, vatandaşlarının ev adreslerinden telefon numaralarına kadar pek çok bilgi içeriyor. Bu 752 bin kişinin yakında çok ciddi dolandırıcılık eylemlerinin hedefi olacağı da tahmin ediliyor. Kayıtları dünya çapındkai hacker’ların çoktan kopyalamış olduğu veya bu isimler adına sahte pasaportlar, kimlikler, kredi kartları basmaya başlamış oldukları düşünülüyor.

Açığı fark eden medya kurumlarının nüfus müdürlüğünü uyarmak için defalarca girişimde bulunduğu ama telefonların açılmadığı, e-postalara da cevap verilmediği de vurgulanıyor. Açık tespit edildikten beri nüfus müdürlüğü her gün 9 bin kaydı daha adrese yüklemeye devam ediyor ve tüm bu isimler dünya çapındaki hacker’ların veri tabanına kayıt ediliyor.