HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma: 4 ölü

ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma: 4 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 19:44 | Son Güncelleme

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma: 4 ölü

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

Açıklamada, polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Macron'a büyük şok! Her 10 Fransızdan 7'si...Macron'a büyük şok! Her 10 Fransızdan 7'si...
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Son dakika: ABD seçiminde flaş gelişme! Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD seçiminde flaş gelişme! Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD'de Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
Ermenistan ordusu bir camiyi daha domuz ahırına çevirdi
Ermenistan ordusu bir camiyi daha domuz ahırına çevirdi
Joe Biden’ın sıra dışı hayat hikayesi
Başkan adayı Joe Biden’ın sıra dışı hayat hikayesi
Bolivya'da seçilmiş Devlet Başkanı Arce, dinamitli saldırıdan kurtuldu
Devlet Başkanı'na dinamitli saldırı!
123 yıldır Fransa'da bulunan Kraliçe III. Ranavalonana'ya ait taç iade edildi
123 yıldır Fransa'da bulunan taç iade edildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.