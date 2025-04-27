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ABD'nin tarihi şehri her yıl 5 santimetre batıyor! Önlem alınmazsa 2050'de yok olacak

ABD’nin tarihi şehirlerinden New Orleans, her yıl 5 santimetre batma tehlikesiyle karşı karşıya. 2050 yılına kadar büyük bir kısmının su altında kalması bekleniyor.

ABD'nin tarihi şehri her yıl 5 santimetre batıyor! Önlem alınmazsa 2050'de yok olacak
Jale Uslu

ABD’nin tarihi ve kültürel merkezi olan New Orleans, her geçen yıl batıyor. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, şehir her yıl ortalama 5 santimetre batıyor ve 2050 yılına kadar büyük bir kısmının su altında kalması bekleniyor.

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Tulane Üniversitesi'nden bir araştırmacının da katkı sağladığı 2024 tarihli çalışmaya göre, New Orleans’ın büyük bölümü, yumuşak, süngerimsi turba ve kil topraklar üzerinde kurulu. Bu toprakların zamanla havaya maruz kalması ve şehirdeki ağır binaların baskısıyla sıkışması, çöküşü hızlandırıyor.

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ABDPOST'un haberine göre, Virginia Tech öncülüğünde yapılan başka bir araştırmaya göre, önümüzdeki 30 yıl içinde 24’ten fazla Amerikan şehri, yükselen deniz seviyeleri ve artan sel riskleri nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

2050 YILINA KADAR SULAR ALTINDA KALACAK

Uzmanlar, 2050 yılına kadar New Orleans’ın büyük bir kısmının su altında kalmasının mümkün olduğunu öngörüyor. İklim değişikliği, deniz seviyelerindeki artış ve yerel toprak çöküşü, New Orleans’ın geleceği için ciddi tehditler oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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