ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

Georgia eyaletindeki Athens bölgesinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine olay yerine giden iki polis, elinde bıçak olan şüpheli ile karşılaştı. Polisler silahlarını doğrultarak, şüphelinin elindeki bıçağı atması konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan şüpheli, elinde tuttuğu bıçakla polisin üzerine yürümeye başladı.

‘POLİSLERDEN BİRİNE SALDIRDI’

Polisler daha sonra, ara sokaktan ana otoyola kadar geri çekildi. Şüpheli Aaron Hong, polis memuru David Harrison’a doğru koşmaya başladı. Harrison’un ateş etmesiyle vurulan şüpheli yere düştü ve polis, ‘yerde kalması’ konusunda şüpheliyi tekrar uyardı.

‘YERDEN KALKIP TEKRAR SALDIRDI’

Hong, kanlar içinde yattığı yerden kalkınca, diğer polis memuru Charles Bidinger, elindeki silahı kılıfına koyarak, elektroşok silahı ile şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Ancak şüpheli, tekrar Harrison’a saldırdı.

‘YERDE BOĞUŞTULAR’

Şüpheli Hong ve Harrison kısa bir süre yerde boğuştuktan sonra, silahını tekrar çeken Bidinger, meslektaşının üzerindeki Hong’u vurarak öldürdü.

Aaron Hong’un ise tüm müdahalelere rağmen olay yerinde öldüğü duyuruldu. Polislerden Harrison’un, 7 yıldır görev yaptığı; şüpheliyi vurarak öldüren Bidinger’ın ise henüz ilk yılı olduğu belirtildi

(DHA)

