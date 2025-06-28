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ABD saldırmıştı! İran'daki Fordo nükleer tesisinin uydu fotoğrafları yayınlandı! Son hali ortaya çıktı

ABD'nin 6 adet B-2 Spirit bombardıman uçakları ile 12 adet GBU-57 bombalarını kullanarak saldırdığı İran'ın Fordo nükleer tesisinin uydu görüntüleri yayınlandı. İranlı ekiplerin tesisteki hasarı onarma çalışmalarına başladıkları görüldü.

ABD saldırmıştı! İran'daki Fordo nükleer tesisinin uydu fotoğrafları yayınlandı! Son hali ortaya çıktı
Jale Uslu

İran’ın çeşitli bölgelerinde bulunan nükleer tesislerine saldırı düzenleyen İsrail, Trump’tan yardım istemiş, İsrail'in "Kıyamet Dağı" adını verdikleri Fordo ile birlikte Natanz ve İsfahan’da bulunan nükleer tesislere hava saldırısı başlatılmıştı.

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Trump, Fordo nükleer tesisini tamamen kullanılamaz hale getirmek için 6 adet B-2 Spirit bombardıman uçakları ile 12 adet GBU-57 bombalarını kullanarak nükleer tesisini vurduğunu duyurmuştu.

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TESİSTE ONARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Saldırının ardından, İranlı inşaat ekipleri tesiste yoğun onarım faaliyetine başladığı görüldü. Maxar Technologies tarafından Cuma günü çekilen yeni uydu görüntülerine göre, ekipler tesisin üzerindeki toprak yüzeyde çalışmalara hız verdi.

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GBU-57 tipi bombalarının açtığı kraterler ve yüzeydeki delikler çevresinde ekskavatörler, buldozerler ve çeşitli iş makineleri görülüyor. Ekipler tesise ulaşımı sağlayacak yolları yeniden inşaa ediyor.

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"GÜVENLİ BİR YERE TAŞINDI"

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Perşembe günü Radio France Internationale’e yaptığı açıklamada, “Tesis çok büyük hasar aldı. Gerçekten çok ciddi bir tahribat söz konusu” ifadelerini kullandı. İran devlet medyası nükleer tesislerin saldırı öncesi boşaltıldığını ve zenginleştirilmiş uranyumun saldırılardan önce "güvenli bir yere" taşındığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd trump
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