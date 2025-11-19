ABD Temsilciler Meclisi, tüm Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı kabul etti. ABD Senatosu'nda oylanan ‘Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’ adlı tasarı için senatörlerin tamamı ‘evet’ oyu kullandı. Senato'da da kabul edilen ve Beyaz Saray'a gönderilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak.

Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır