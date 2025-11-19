Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

ABD Temsilciler Meclisi, tüm Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi’nin, tüm Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul ettiği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi, tüm Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı kabul etti. ABD Senatosu'nda oylanan ‘Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’ adlı tasarı için senatörlerin tamamı ‘evet’ oyu kullandı. Senato'da da kabul edilen ve Beyaz Saray'a gönderilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lavabo açıcı içti, hayatı kabusa döndü! Lavabo açıcı içti, hayatı kabusa döndü!
Beyaz Saray'da Trump'ı çileden çıkaran soru: 'Berbat bir muhabirsin'Beyaz Saray'da Trump'ı çileden çıkaran soru: 'Berbat bir muhabirsin'

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Jeffrey Epstein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.