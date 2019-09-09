ABD tüfek dürbünü uygulamalarını takibe aldı

iOS ve Android uygulama marketlerinde, tüfek dürbünü kalibrasyonu için hazırlanmış uygulamalara belki denk gelmiş olabilirsiniz. Ancak ABD’de bu uygulamaları indiren 10 bin kişi şimdi Adalet Bakanlığının hedefinde.

Adalet Bakanlığı kullanıcıların bu uygulamaları hangi nedenle kullandığını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda bu kişileri, olası terörist saldırılarda kontrol etmek amacıyla elinde bir liste oluşturmayı hedefliyor. Tüfek dürbünü uygulamaları, avcıların işini kolaylaştırmak için kullanılıyor. Ancak kötü amaçlı kişilerin de “cinayet silahı” olarak kullanacakları silahları bu uygulamalarla kalibre etmemesi için hiçbir engel yok. Adalet Bakanlığı uygulamaların sahiplerini kontrol ederek bunu engellemeyi amaçlıyor.

Bu amaçla, Google ve Apple’dan 10 bin kullanıcının tüm bilgilerini kendisine vermesini talep ediyor.

Ancak Google ve Apple, verilerin mahremiyet yasası ile korunduğunu belirterek kişisel verileri teslim etmeyi reddediyor.

Sizce bu örnekte teknoloji şirketleri mi haklı, yoksa Adalet Bakanlığı hayat kurtarmak, cinayetleri engellemek için isteğinde haklı mı?

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