Bu ülkede kadınlar erkek kıtlığından şikayetçi: "Saatlik koca" tutmaya başladılar

Letonya'da ülke çapında erkek kıtlığı, kadınları ev işlerinde yardım etmek için "saatlik kocalar" tutmaya yöneltti.

KADIN ERKEKTEN FAZLA OLUNCA...

Eurostat'ın son raporuna göre, Letonya'da kadınların sayısı erkeklerden %15,5 daha fazla. Yerel basına göre bu oran, Avrupa Birliği ortalamasının üç katından fazla. World Atlas'a göre ise 65 yaşın üzerinde kadınların sayısı erkeklerin iki katı. Bu durum ülkede kadınların kendine uygun erkek bulmakta güçlük çekmesine yol açıyor.

"DAHA FAZLA ERKEK OLSA İYİ OLURDU"

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; festivallerde çalışan bekar bir kadın olan Dania, meslektaşlarının %98'inin kadın olduğunu söyledi ve "Bunda yanlış bir şey yok ama iyi bir uyum yakalamak için, flört etmek veya sohbet etmek için daha fazla erkek olmasını istersiniz. Bu daha ilginç olur" dedi.

Arkadaşı Zane ise "Bu yüzden tüm arkadaşlarım yurtdışına gidip orada erkek arkadaş buldular" diye ekledi.

KİRALIK KOCA PLATFORMLARINA RAĞBET ARTTI

Ülke çapındaki "koca boşluğunu" doldurmak için, Dania gibi kadınlar ev işlerinde yardımcı olması için kısa süreliğine koca kiralamaya başladı. Hatta bu tür hizmetler sunan bazı platformlarda patlama yaşandı.

Bir platformda kadınlar, para karşılığında tesisat, marangozluk, tamirat ve hatta TV montajı için erkekleri kiralıyor. Bu sırada flörtleşme, randevu gibi durumlar olmuyor. Bir başka platformda sunulan hizmet, kadınların çevrimiçi veya telefonla "bir saatlik koca" kiralamasına olanak tanıyor.