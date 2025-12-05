Mynet Trend

Yaş sınırı uygulaması artıyor! Yarım milyondan fazla hesap kapatılıyor

Türkiye, sosyal medyaya 15 yaş sınırını tartışırken bazı ülkelerde yasak devreye girdi. Meta, 12 yaş altı çocuklara ait yarım milyon hesabı kapatıyor.

Türkiye sosyal medyaya 15 yaş sınırını tartışırken, Avustralya’da 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek yeni “Çevrim içi Güvenlik” yasası öncesinde teknoloji devleri uyum adımlarını hızlandırdı.

Yasaya göre 16 yaş altı kullanıcıların “yaş kısıtlı platformlarda” hesabı olamayacak. Bu kapsamda ABD’li sosyal medya şirketi Meta da Avustralya’da 16 yaş altı gençlerin Instagram, Facebook ve Threads hesaplarını kapatmaya başladı.

YARIM MİLYON HESAP KAPATILIYOR

Tahminen 150 bin Facebook kullanıcısı ve 350 bin Instagram hesabının etkilenmesi bekleniyor. Meta, yasanın daha etkili olması için hükûmetten ebeveyn onayı ve yaş doğrulamasını zorunlu kılmasını talep etti. Meta’nın üç platformuna ek olarak, YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick ve Twitch de yasaktan etkilendi.

Sosyal medya yasağı başladığında şirketler, çocukların hesap açmasını engelleyemezse 33 milyon dolar ceza ödeyecek.

