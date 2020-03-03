ABD'yi hortum vurdu: 22 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Tennessee eyaletini vuran şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 22’ye ulaştığı, yaklaşık 150 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı, Putnam’da 16, Wilson’da 3, Davidson’da 2, Benton’da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve binanın tahrip olduğu, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Eyaletin başkenti Nashville’nin Belediye Başkanı John Cooper, kentte 48 binanın yıkıldığını, bölgede kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Nashville’nin doğusunda yer alan Putnam County’deki Cookeville bölgesinin ağır hasar aldığı kaydedildi.

HORTUM NEDENİYLE BAZI SEÇİM SANDIĞI MERKEZLERİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yıkıcı hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, ABD'de "Süper Salı" olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee'de hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildiği, bazı devlet okullarının hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi. (AA)



