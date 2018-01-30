ABD'li askere evlatlık verilen kız gerçek annesini Esra Erol'da buldu

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“BENİ BÜYÜTEN AİLEM, BANA ÇOK GÜZEL BAKTI”

28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, “Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok” diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Esra Erol ise bu duygusal buluşmaya ilişkin “Bazı duyguların önüne geçemezsiniz, bu anı yaşadığımız için çok mutluyuz. Keşke yıllar öncesinde bunlar yaşanmasaydı” dedi. İHA