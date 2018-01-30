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ABD'li askere evlatlık verilen kız gerçek annesini Esra Erol'da buldu

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 11:51 | Son Güncelleme

İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askere evlatlık verilen yüzlerce çocuktan biri, 28 yıl sonra Esra Erol’da programında gerçek ailesine kavuştu.

ABD'li askere evlatlık verilen kız gerçek annesini Esra Erol'da buldu
Evlatlık olarak verdiği kızıyla 28 yıl sonra Esra Erol’da programında kavuşan anne stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol’da öğrenen anne, 28 yıldır görmediği Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe’ye Esra Erol’da kavuştu. Anne, “Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm” diyerek duygularını ifade etti.
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“BENİ BÜYÜTEN AİLEM, BANA ÇOK GÜZEL BAKTI”

28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, “Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok” diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Esra Erol ise bu duygusal buluşmaya ilişkin “Bazı duyguların önüne geçemezsiniz, bu anı yaşadığımız için çok mutluyuz. Keşke yıllar öncesinde bunlar yaşanmasaydı” dedi. İHA

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Esra Erol ABDli asker

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