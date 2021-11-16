YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Abdigör köfte nasıl yapılır? Abdigör köfte malzemeleri neler?

Abdigör köfte nasıl yapılır? Abdigör köfte malzemeleri neler?

16.11.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça eskilere dayanan yöresel lezzetlerimizden biri olan abdigör köftesi sevilerek tüketiliyor. Osmanlı Türk mutfağında yer alan Abdigör köftesi, Ağrı yöresine aittir. Midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için yapıldı. İşte abdigör köftesi tarifi ve malzemeleri...

Abdigör köfte nasıl yapılır? Abdigör köfte malzemeleri neler?

Abdigör köfte tarifi, 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nı yaptıran İshak Paşa'nın babası Çolak Abdi Paşa için pişirilen ''Abdigör Köftesi'' Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden biridir. 1 kg dana bonfile, 2 adet yumurta, 2 adet patlıcan abdigör köftesi yaparken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte abdigör köftesi tarifi ve malzemeleri...

ABDİGÖR KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 1 kg dana bonfile
  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 2 adet yumurta
  • 2 çorba kaşığı karabiber
  • 1 adet soğan

Garnitür için:

  • 1 bağ maydanoz
  • 2 adet patlıcan
  • 1 kg domates
  • 250 gram sivri biber

ABDİGÖR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Bonfileler, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika boyunca sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövün. Ete 2 tatlı kaşığı tuz ilave edin ve 25 dakika daha dövün. Dövme işlemi bittikten sonra, et macun kıvamına geldiğinde ince kıyılmış soğan, toz biber, karabiber, yumurta ve un ekleyip yoğurun. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun ve 2 tatlı taşığı tuz ekleyin. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atın. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, ıslak el ile şekil verin ve suya atın. Tencerenin kapağı kapatın, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin. Köfteler piştikten sonra, suyu süzün. Köfteleri, tereyağında kavurun. Sunum için servis tabağında pilavı havuz şeklinde açın ve üzerine köfteleri bırakın. Diğer tarafta daha önceden hazırlayıp, kabuğunu soyduğunuz ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ekleyin. Garnitürle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Klasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarifKlasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarif
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da kan donduran olay: Kafası ve çıplak bedeni ayrı yerlerde bulundu! Cinsel organının fotoğraflarını paylaşmış

Müge Anlı'da kan donduran olay: Kafası ve çıplak bedeni ayrı yerlerde bulundu! Cinsel organının fotoğraflarını paylaşmış

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Meğer ne kolaymış! Restoran lezzetini eve taşıyın

Meğer ne kolaymış! Restoran lezzetini eve taşıyın

Klasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarif

Klasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarif

Hepsini aynı kefeye koymayın! Hangi soğan nerede kullanılır?

Hepsini aynı kefeye koymayın! Hangi soğan nerede kullanılır?

Üç boyutlu yazıcıdan etsiz kebap ürettiler

Üç boyutlu yazıcıdan etsiz kebap ürettiler

İlginizi Çekebilir

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.