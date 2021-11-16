Abdigör köfte nasıl yapılır? Abdigör köfte malzemeleri neler?

Abdigör köfte tarifi, 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nı yaptıran İshak Paşa'nın babası Çolak Abdi Paşa için pişirilen ''Abdigör Köftesi'' Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden biridir. 1 kg dana bonfile, 2 adet yumurta, 2 adet patlıcan abdigör köftesi yaparken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte abdigör köftesi tarifi ve malzemeleri...

ABDİGÖR KÖFTESİ MALZEMELERİ

1 kg dana bonfile

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı karabiber

1 adet soğan

Garnitür için:

1 bağ maydanoz

2 adet patlıcan

1 kg domates

250 gram sivri biber

ABDİGÖR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Bonfileler, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika boyunca sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövün. Ete 2 tatlı kaşığı tuz ilave edin ve 25 dakika daha dövün. Dövme işlemi bittikten sonra, et macun kıvamına geldiğinde ince kıyılmış soğan, toz biber, karabiber, yumurta ve un ekleyip yoğurun. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun ve 2 tatlı taşığı tuz ekleyin. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atın. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, ıslak el ile şekil verin ve suya atın. Tencerenin kapağı kapatın, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin. Köfteler piştikten sonra, suyu süzün. Köfteleri, tereyağında kavurun. Sunum için servis tabağında pilavı havuz şeklinde açın ve üzerine köfteleri bırakın. Diğer tarafta daha önceden hazırlayıp, kabuğunu soyduğunuz ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ekleyin. Garnitürle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...



