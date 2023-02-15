Abdukarim Mirzayev kimdir, kaç yaşında? Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev depremzedeler için 6,5 milyon TL topladı

Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev, afetzedeler için internetten yayın yaparak 6,5 milyon TL topladı. Özbek Abdukarim Mirzayev Youtuber, yardımları depremedelerin ihtiyaçları için harcadığını açıkladı. İşte, Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev hakkında merak edilenler...

ABDUKARİM MİRZAYEV KİMDİR?

Abdukarim Mirzayev 20 Şubat 1982'de Özbekistan SSC'ye bağlı Surhanderya ilinin Denov İlçesinde doğdu.

Abdukarim Mirzayev gazeteci, film yönetmeni ve blog yazarıdır.

2010 yapımı ″Dardga da'vo istab″ filmi ile bilinen Mirzayev ve üç çocuk babasıdır.

