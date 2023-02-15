MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Abdukarim Mirzayev kimdir, kaç yaşında? Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev depremzedeler için 6,5 milyon TL topladı

Abdukarim Mirzayev kimdir, kaç yaşında? Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev depremzedeler için 6,5 milyon TL topladı

15.02.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası, afetzedeler için 6,5 milyon TL topladı. Ünlü Youtuber, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Abdukarim Mirzayev kimdir, kaç yaşında? İşte, Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev'in hayatı ve biyografisi...

Abdukarim Mirzayev kimdir, kaç yaşında? Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev depremzedeler için 6,5 milyon TL topladı

Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev, afetzedeler için internetten yayın yaparak 6,5 milyon TL topladı. Özbek Abdukarim Mirzayev Youtuber, yardımları depremedelerin ihtiyaçları için harcadığını açıkladı. İşte, Özbek Youtuber Abdukarim Mirzayev hakkında merak edilenler...

ABDUKARİM MİRZAYEV KİMDİR?

Abdukarim Mirzayev 20 Şubat 1982'de Özbekistan SSC'ye bağlı Surhanderya ilinin Denov İlçesinde doğdu.

Abdukarim Mirzayev gazeteci, film yönetmeni ve blog yazarıdır.

2010 yapımı ″Dardga da'vo istab″ filmi ile bilinen Mirzayev ve üç çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat'tan açıklama! Son durumu paylaştıEnkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat'tan açıklama! Son durumu paylaştı
İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...
Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...
Anahtar Kelimeler:
deprem YouTuber yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu

Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu

Herkes Japonya'yı anlatırken Şili örneğini verdi! "Ne oldu 2010'da?"

Herkes Japonya'yı anlatırken Şili örneğini verdi! "Ne oldu 2010'da?"

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.