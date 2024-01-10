Abdülkadir Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Ananas yedi diyorsun kim bilir sen neler yedin?'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iki takımın Atatürk fotoğraflı forma ve pankartla ısınmaya çıkmak istemesi nedeniyle iptal olmuştu. Gazeteci Abdülkadir Selvi, buradaki sorumluluğu Ali Koç'a yüklemişti. Karşılıklı atışmaların ardından Selvi, ananas göndermesiyle Ali Koç'a yüklenmişti.

FATİH ALTAYLI'DAN ABDÜLKADİR SELVİ'YE SERT GÖNDERME: KİM BİLİR SEN NELER YEDİN?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yayınladığı videoda Ali Koç'a FETÖ göndermesi yapan Abdülkadir Selvi için sert ifadeler kullandı: 'Ali Koç'a FETÖ'cü demek dünyanın en alakasız şeyi bu adamın FETÖ ile ne ilgisi olabilir? Ananas geldi ananas yedi diyorsun ya kim bilir sen neler yedin?'

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'FETÖ ELEBAŞINA ÖVGÜLERİN VAR'

"Ali Koç ile Abdülkadir Selvi arasındaki FETÖ tartışmasını takip ettim. Gerçekten bunu söylemek bile ilginç ama kardeşim Ali Koç'un FETÖ ile ne işi olabilir? Abdülkadir Selvi tarafına baktığınızda ise bu kişinin Fetullah Gülen'e yazdığı övgüler arşivlerde var, geri dön hocam diye bağırmasını da hatırlıyoruz.

'MUSTAFA KOÇ ZİYARATE GETİRİLDİ'

Ali Koç'a hem FETÖ'cü diyorsun hem gezici diyorsun karar ver! Ali Koç'un FETÖ ile alakası olduğuna dair bir kelime bile duymadım. Ali Koç'un abisi Mustafa Koç'un birçok iş adamı gibi Fetullah Gülen'e ziyarete götürüldüğünü biliyorum. Türkiye'deki iş adamlarının çoğu ziyarete getirildi. Mustafa Koç'un FETÖ ile ne alakası olabilir? İnançlı bir adamdı bunu hiçbir zaman şov haline getirmedi.

Ali Koç'a FETÖ'cü demek eşyanın tabiatına aykırı ama Abdülkadir Selvi bunu söylediği zaman insanların kafasında soru işareti oluyor, acaba mı oluyorlar. Zaten bunlar hem FETÖ taktikleri, soru işareti oluşturmak...

OLAY SÖZLER: 'BAYILIYORUM BU BADEM BIYIKLILARA!'

Selvi de bu şekilde saldırıyor, Ali Koç için bin tane eleştiri yapabilirim ama FETÖ'cü komik bir yakıştırma. Ananas ananas diyor, ya ananas hediye geldi diyorsun kim bilir sen neler yedin Abdülkadir Selvi! Bayılıyorum bu badem bıyıklılara ya! En ufak bir utanmaları olmadan herkese her şeyi söyleyebiliyorlar."







