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Abdullah Avcı canlı yayında Tymoteusz Puchacz transferini açıkladı! Tymoteusz Puchacz kimdir?

07.01.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından transfer açıklamasında bulundu. Avcı, "Tymoteusz Puchacz, bir aksilik olmazsa cumartesi veya pazar günü burada olacak. Stoper arayışları devam ediyor. Djaniny'in sakatlık raporunu bekliyoruz, değerlendirme yapacağız." sözlerini kullandı.

Abdullah Avcı canlı yayında Tymoteusz Puchacz transferini açıkladı! Tymoteusz Puchacz kimdir?
Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz

POL Polonya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Union Berlin
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Trabzonspor, şampiyonluk için dolu dizgin devam ediyor. Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetle puanını 49'a çıkaran Bordo-Mavili ekip 3 büyük takımla arasındaki farkı iyiden iyiye açıyor.

İŞTE PUAN DURUMU

1- Trabzonspor (49) (Bir maçı fazla)
2- Konyaspor (39)
3- Başakşehir (33)
4- Fenerbahçe (32)
5- Hatayspor (32)
6- Adana Demirspor (30)
7- Beşiktaş (28)
8- Alanyaspor (28)
9- Gaziantep FK (28)
10- Galatasaray (27)

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"REHAVET OLDUĞUNU DÜŞÜNMEM"

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Açıklamalarına devam eden Avcı "Rehavet, mümkün değil. Öyle bir şey olmaz. Biz çok hedefi olan, yarışın en tepesinde olan takımız. Aralardan sonra, ister istemez, kısa bir ara da olsa start vermek kolay olmuyor. Her hafta bir final maçı oynuyoruz. Bugün bir final maçı kazandık. Haftaya Sivas'ta bir final maçı daha oynayacağız. Rehavet olduğunu düşünmüyorum. "Erken oynamak, geç oynamak, saati şu oynamak… Bu tür şeylere enerjimizi vermiyoruz. Bunlar, bizim değiştireceğimiz durumlar değil. Biz, oyunun içine hazırlanıyoruz. Bu yükler kolay değildir." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİ AÇIKLADI

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Tymoteusz Puchacz transferi için konuşan Abdullah Avcı, "Tymoteusz Puchacz, bir aksilik olmazsa cumartesi veya pazar günü burada olacak. Stoper arayışları devam ediyor. Djaniny'in sakatlık raporunu bekliyoruz, değerlendirme yapacağız." sözlerini kullandı

Kasketle açıklamalarda bulunan Avcı, "Kışın kasket taktık, yazın da takarız. Yazlık modelleri var. (Gülerek)." açıklamasını yaptı.

TYMOTEUSZ PUZHACZ KİMDİR?

23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Tymoteusz Puchacz profesyonel futbol kariyerine 9 Ocak 2017 yılında Lech Poznan takımında başlayan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. Sezon başında Lech Poznan'dan Union Berlin'e transfer oldu. Bu sezon çıktığı 7 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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transfer Abdullah Avcı Trabzonspor
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