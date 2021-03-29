Abdullah Avcı'nın hedefindeki isimler Visca ve Efecan

Yeni sezon planlamalarına başlayan ve kadroya yapılacak takviyeleri yönetim ile konuşan Abdullah Avcı, birçok mevkiye transfer istiyor.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Tecrübeli teknik adamın öncelikli bölgelerinden birisi de kanatlar. Bu mevki için listede Başakşehir'den Edin Visca ve Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın isimleri var. Ancak yönetim pandemi nedeniyle gelirlerin kısıtlı olması nedeniyle bu 2 yıldızdan ancak birisini transfer etmeyi planlıyor. Bu nedenle, 2 yıldızdan hangisinin alınacağını konusunda tercih Abdullah Avcı'nın olacak.

Edin Visca 31 yaşında. Yeniden Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Hatta, Trabzonspor'a gitmek istediğini söylediği için de bir süre kadro dışı bırakılmıştı.

Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca'nın transferi de son anda engellenmişti. Ancak 31 yaşındaki kanat oyuncusunun aklı hala Trabzon'da. O da tıpkı Visca gibi bordo-mavili kulüpte oynamayı çok istiyor. Ancak gerçek olan şu ki; Avcı her 2 oyuncuyu da çok istiyor ancak yönetim ona, "Birini seç" diyor.



