SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Abdullah Avcı'nın hedefindeki isimler Visca ve Efecan

Abdullah Avcı'nın hedefindeki isimler Visca ve Efecan

29.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yönetimi, pandemi nedeniyle gelirlerin kısıtlı olması nedeniyle Visca ve Efecan'dan ancak birisini transfer etmeyi planlıyor. Bu nedenle, 2 yıldızdan hangisinin alınacağını konusunda tercih Abdullah Avcı'nın olacak.

Abdullah Avcı'nın hedefindeki isimler Visca ve Efecan

Yeni sezon planlamalarına başlayan ve kadroya yapılacak takviyeleri yönetim ile konuşan Abdullah Avcı, birçok mevkiye transfer istiyor.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Tecrübeli teknik adamın öncelikli bölgelerinden birisi de kanatlar. Bu mevki için listede Başakşehir'den Edin Visca ve Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın isimleri var. Ancak yönetim pandemi nedeniyle gelirlerin kısıtlı olması nedeniyle bu 2 yıldızdan ancak birisini transfer etmeyi planlıyor. Bu nedenle, 2 yıldızdan hangisinin alınacağını konusunda tercih Abdullah Avcı'nın olacak.

434

Edin Visca 31 yaşında. Yeniden Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Hatta, Trabzonspor'a gitmek istediğini söylediği için de bir süre kadro dışı bırakılmıştı.

43

Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca'nın transferi de son anda engellenmişti. Ancak 31 yaşındaki kanat oyuncusunun aklı hala Trabzon'da. O da tıpkı Visca gibi bordo-mavili kulüpte oynamayı çok istiyor. Ancak gerçek olan şu ki; Avcı her 2 oyuncuyu da çok istiyor ancak yönetim ona, "Birini seç" diyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
'Süper Lig kaliteme uygun''Süper Lig kaliteme uygun'
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Efecan Karaca Edin Visca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nerede işe yaramaz adam var doldurdu takıma.

En Çok Okunan Haberler

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı

Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!

Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!

'Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var'

'Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var'

Caner Erkin'e yeni görev

Caner Erkin'e yeni görev

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Barış Başdaş'ın babası koronadan hayatını kaybetti

Barış Başdaş'ın babası koronadan hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Diğer Haberler

Abdullah Avcı'nın hedefindeki isimler Visca ve Efecan

Visca, Süper Lig ekibine gidiyor

Junior Fernandes: Süper Lig kaliteme uygun

'Süper Lig kaliteme uygun'

Giuliano: Duyguların ön plana çıktığı ligdeyiz

'Duyguların ön plana çıktığı ligdeyiz'

Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor

Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında doğaya 5000 tohum ekecek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden doğaya destek

Denizlispor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Denizlispor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.