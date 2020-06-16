Abdurrahim Albayrak: Ali Koç’a çok teşekkür ediyorum

Rizespor maçında sakatlanan ve ayağı kırılan Fernando Muslera, bu sabah ameliyat edilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün olduğu gibi bugün de Muslera’yı ziyaret etti.

Başarılı file bekçisini dün de ziyaret eden ve düne göre nasıl bir farklılık olduğu sorulan Albayrak, “Dünle bugün arasındaki fark, ameliyat olmuş. Son derece moralli. Burada Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız çok büyük bir şans. İçimizden, ailemizden birisi Yener hoca. Başarılı bir ameliyat oldu. Bütün doktorlara, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Muslera bu ameliyattan hayli memnun. Kendisi de başarılı geçtiğini gördü. Allah’ın izniyle, Muslera kardeşimiz kısa süre içinde tekrar sahalara dönecektir. Çok arayanlar da oldu. Arayan soran, selam veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ali Koç’un sabah saatlerinde Muslera’yı ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Albayrak, “Ali Koç gelmiş ve Muslera’yı ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse’yi ziyaret etmek için odasına çıktım ama taburcu edilmiş kendisi, biz de göremedik. Ben de birazdan Ali Koç’u arayıp geçmiş olsun diyeceğim ve Muslera’yı ziyaret ettiği için de teşekkür edeceğim” diye konuştu.