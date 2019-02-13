Abdurrahman Yıldırım'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı

Yazar Abdurraman Yıldırım, dün Habertürk TV'de yayınlanan 'Para' programında sebze meyve fiyatlarında yaşanan artışa dair konuştu.

Sebze meyve fiyatlarının tarladan tezgaha gelene kadar iki kat arttığına dikkat çeken Yıldırım, bu sırada sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

'BÖYLE BİR KARE KADIN TİCARETİNDE BİLE YOK'

Yıldırım, "Böyle bir kar marjı hiçbir yerde yok, hiçbir kazanç da yok. Bu kadın ticaretinde bile yok, affedersiniz. Uyuşturucu ticaretinde yok. Yüzde 800 kar olmaz yani" dedi.

PROGRAM SUNUCUSU DA ŞAŞTI KALDI

Aynı dakikalarda programın sunucusu Ebru Baki'nin oldukça şaşırdığı görüldü. Baki, devamında "Tabii bu saydıklarınızın aslında ticaretle hiçbir ilgisi yok" dedi.

