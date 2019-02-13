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Abdurrahman Yıldırım'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.02.2019 07:32 | Son Güncelleme

Yazar Abdurrahman Yıldırım'ın canlı yayındaki sözleri duyanları şoke etti. Canlı yayında sebze meyve fiyatlarında yaşanan artışa dair değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Böyle bir kar marjı hiçbir yerde yok, hiçbir kazanç da yok. Bu kadın ticaretinde bile yok, affedersiniz. Uyuşturucu ticaretinde yok. Yüzde 800 kar olmaz yani" dedi. Yıldırım'ın sözlerini duyan program sunucusu Ebru Baki de kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yazar Abdurraman Yıldırım, dün Habertürk TV'de yayınlanan 'Para' programında sebze meyve fiyatlarında yaşanan artışa dair konuştu.

Sebze meyve fiyatlarının tarladan tezgaha gelene kadar iki kat arttığına dikkat çeken Yıldırım, bu sırada sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

'BÖYLE BİR KARE KADIN TİCARETİNDE BİLE YOK'

Yıldırım, "Böyle bir kar marjı hiçbir yerde yok, hiçbir kazanç da yok. Bu kadın ticaretinde bile yok, affedersiniz. Uyuşturucu ticaretinde yok. Yüzde 800 kar olmaz yani" dedi.

PROGRAM SUNUCUSU DA ŞAŞTI KALDI

Aynı dakikalarda programın sunucusu Ebru Baki'nin oldukça şaşırdığı görüldü. Baki, devamında "Tabii bu saydıklarınızın aslında ticaretle hiçbir ilgisi yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
habertürk abdurrahman yıldırım kadın sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 89 yorum
Üslup, vizyon, eğitim, kültür, ahlak, edep. Olmayanlardan aklıma gelen bunlar :)
@moynet akım derken b...kum demek bu sanırım
Kafa bu zihniyet bu rezil kepaze iğrenç herif
demek ki kadın ticaretini normal bir şeymiş gibi görüyor bu adam.
@cabarr yiyi söylüyosunda kadın ticareti demek genel ev demek devlet bu iş için vergi alıp izin veriyor. dünyanın heryerinde var bunlar arabistanda bile. yani taciz flan gibi bir algı mı oluşuyor inanlarda acaba. ben mi yanlış anlıyorum.
@cabarr Fikri neyse zikride odur.
@saffet_sik_2015 uyuşturucu ticareti de dedi onu neden demedin madem kadın ticareti genelev ise çevir kazı yanmasın yapmayalım
kokuşmuşluk artık çuvala sığmıyor.istediğiniz kadar başkalarını ve kendinizi kandırın.krizin tam ortasındayız ve malesef bunlar iyi zamanlarımız.
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