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Ablası 2 yıllık komadan uyanıp 'Kardeşimi bulun' demişti! Kardeşinin esrarengiz ölümü şoke etti

24.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Batı Virginia bölgesinden Wanda Palmer evinde uğradığı bir saldırının ardından iki yıl komadaydı. Genç kadın uyandığında ona saldıran kişinin erkek kardeşi olduğunu söyledi. Bu iddianın ardından gözaltına alınan kardeşi Daneil Palmer'ın esrarengiz bir şekilde öldüğü açıklandı.

Ablası 2 yıllık komadan uyanıp 'Kardeşimi bulun' demişti! Kardeşinin esrarengiz ölümü şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Virgina eyaletinde yaşanan olayda, Wanda Palmer isimli kadın 2020 yılında evinde saldırıya uğrayarak komaya girmişti. Palmer 2 yılın sonunda komadan mucizevi bir şekilde uyanarak herkesi şaşırttı.

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Uyandığında kendisine saldıran kişinin erkek kardeşi Daniel Palmer olduğu söyledi ve onu bulmalarını istedi. Bu açıklamanın ardından tutuklanan ve cinayete teşebbüs ve kötü niyetli yaralamayla suçlanan Daniel, gözaltındayken hayatını kaybetti.

İŞBİRLİĞİ YAPMADI

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Batı Virginia İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Daniel gözaltındayken ve hapishanedeki işlemleri sırasında memurlarla hiçbir şekilde işbirliği yapmıyordu.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çarşamba günü hapishanede sağlık personeli tarafından yapılan bir değerlendirmenin ardından Charleston Bölgesi Tıp Merkezi Genel Hastanesi'ne götürülen adamın Perşembe günü öldüğü bildirildi. Ölüm nedeni intihar olarak bildirilmedi ancak yetkililerden detaylara dair herhangi bir açıklama da gelmedi.

TEK KAYNAK KURBANIN KENDİSİ

wanda

2 yıl önce saldırı meydana geldiğinde de delil yetersizliğinden kimseyi yargılayamayan polis memurları, Daniel'in ölümünün ardından davayı aydınlatacak bilginin yalnızca iletişim kuramayan kurban Wanda Palmer'da olduğunu ve bu yüzden yapabilecek hiçbir şeylerinin kalmadığını söyledi.

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