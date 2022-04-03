19. yaşının sonunda komaya girip 19 yıl sonra uyanan adam 19 yıl daha yaşayıp öldü

Terry Wayne Wallis, 1984'te 20 yaşına bastıktan birkaç ay sonra trafik kazası geçirmişti. Dereye uçan araçta beraber seyahat ettiği arkadaşı yaşamını yitirmiş, Wallis ise komaya girmişti.

Olaydan 19 yıl sonra, Haziran 2003'te, gözlerini tekrar açan Wallis, uyandığında hem kollarını hem de bacaklarını kalıcı felç yüzünden kullanamıyordu. Doktorlar, Arkansaslı adamın durumunun düzelmeyeceğine inanıyordu. Komadan çıkması doktorları bile şaşırtmıştı.

'ÖNCE ANNE DEDİ'

Stone County Rehabilitasyon Merkezi'nden Alesha Badgley, "Önce 'Anne' dedi. Daha sonra 'Pepsi ve 'Süt'ü söyleyebildi. Artık istediği her şeyi söyleyebiliyor." dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan eşi Sandi Wallis ise "Yaşananlarla baş etmek, evlendiğim adamın orada olamayacağını anlamak zordu." dedi. Yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden anne Angilee Marshall Wallis ise oğlunun komadan çıkmasını bir mucize olarak değerlendirmiş ve şaşkına dönmüştü.

'ÖZLEYECEĞİZ'

57 yaşındaki Wallis, 29 Mart'ta hayatını kaybetti. Ölüm ilanında "Wallis, herhangi bir yemeği herhangi bir zamanda yemekten çok zevk alırdı. Kola içmeye bayılırdı. Özellikle kardeşi Perry çalıyorsa canlı müzik dinlemeyi severdi. Wallis muziplik yapmaktan ve kız kardeşini kızdırmaktan hoşlanırdı. Ailesi, Wallis'in harika mizah anlayışını çok özleyecek." yazılıydı.



