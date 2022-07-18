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  4. 2 yıl boyunca komada kaldı! Gözlerini açtığında ilk sözü herkesi şaşırttı: Kardeşimi bulun

2 yıl boyunca komada kaldı! Gözlerini açtığında ilk sözü herkesi şaşırttı: Kardeşimi bulun

18.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Virgina eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Wanda Palmer isimli bir kadın 2020 yılında evinde saldırıya uğrayarak komaya girmişti. 2 yılın sonunda komadan mucizevi bir şekilde uyanarak herkesi şaşırtan Palmer, kendisine saldıran kişinin kimliğini açıklayınca ailesi inanamadı.

2 yıl boyunca komada kaldı! Gözlerini açtığında ilk sözü herkesi şaşırttı: Kardeşimi bulun

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Wanda Palmer Haziran 2020'de Cottageville'deki evinde uğradığı vahşi saldırının sonrasında başına darbe alınmış halde yerde yatarken bulundu. Saldırgan tarafından başına baltayla vurulan kadın aldığı darbenin sonucunda hastanelik oldu. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Palmer, 2 yıl boyunca komada kaldı.

“ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜK”

Jackson County Şerifi Ross Mellenger, 2 yıl öncesinde evinde Palmer’i kanlar içinde görüdüğünde öldüğünü düşündüklerini belirtti. Saldırgana dair herhangi bir ize ulaşamadıklarını anlatan Mellenger, “Dürüst olmak gerekirse oraya vardığımızda öldüğünü düşündük.Yaşadığını anlayınca hemen hastaneye kaldırdık” dedi.

Jackson County Şerifi Ross Mellenger, "Elimizde saldırgana ulaşacak tek bir ipucu yoktu, Wanda Palmer'in iki yıl sonra mucizevi bir şekilde uyanması ve saldırganın ismini vermesi dosyayı çözmemizi sağladı" dedi.

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DEDEKTİFLERLE İLETİŞİM KURDU

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2 yılın sonunda Palmer’in yatırıldığın bakım tesisinden bir telefon aldıklarını dile getiren Mellenger, “Ağır beyin hasarına rağmen dedektiflerle iletişim kurabildi. Her şeyin anahtarı kurbanın kendisindeydi ve onunla iletişim kuramadığımız için elimizde hiçbir şey yoktu. Şimdi, olaydan iki yıl sonra o artık uyanık ve bize tam olarak ne olduğunu anlatabiliyor” ifadelerini kullandı.

Wanda Palmer’in verdiği ifadeye göre kendisine saldıran kişinin erkek kardeşi Daniel Palmer olduğu ortaya çıktı. Komadan uyanur uyanmaz “Kardeşimi bulun” sözlerini sarf eden Palmer’in erkek kardeşi Daniel, cinayete teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı. Polis şefi erkek kardeşinin saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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