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Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

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GÜNDEM  | 09.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

Samsun’da ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesi A.U.'yu (46), 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan G.T.(20) gözaltına alındı.

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Olay, dün gece geç saatlerde Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Ablası H.U.'yu (39) ziyarete giden G.T., sokakta eniştesi ile ile tartıştığını gördü. Çiftin arasına giren G.T., iddiaya göre bu kez eniştesi A.U. ile tartıştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen G.T., belinden çıkardığı bıçakla eniştesi U.A.'ya saldırdı. 8 bıçak darbesiyle vucudunun çeşitli yerledrinden yaralanan A.U., kanlar içinde yere yığıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. A.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, G.T. ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)


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Samsun eniştesini bıçakladı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Serbest mi bırakılmış yok artık
serbest bırakılması çok şaşırtıcı ????
Adlî kontrol şartıyla serbest mi? hastaneye gidip öldürsun diye heralde
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