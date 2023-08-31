Aboubakar'ın gol sevinci maçın bile önüne geçti! Lucescu'nun karşısında durdu ve...

UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i iki maçta toplamda 4-2 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başaran Beşiktaş'ta takımın yıldız golcüsü Aboubakar, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle gündem oldu.

LUCE'YE DOĞRU KOŞTU

Rövanş mücadelesinde 53. dakikada karşılaşmanın tek golünü kaydeden Kamerunlu, attığı golün ardından Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne doğru bir anda koşmaya başladı.

'AFRİKA KARMASI' TEPKİSİ

Oynanan ilk maçın ardından konuşan ve Beşiktaş için 'Afrika Karması' ifadesini kullanan Lucescu'nun önüne gelen Aboubakar, sevincini burada yaşadı ve bu hamlesi sonrası karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

