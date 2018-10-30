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Aç karna ballı su içince bakın ne oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

En temel şifa kaynaklarından biri olan balı bu sefer aç karnına suya karıştırarak tüketiyoruz! Hazırlaması da tüketmesi de son derece kolay olan ballı suyu aç karna tüketince faydalarından daha çok yararlanıyoruz... Bakalım bu sağlığımızı iyileştiren yararlar nelermiş.

Aç karna ballı su içince bakın ne oluyor!

Bir su bardağı suyu ve bir yemek kaşığı balı karıştırın. Suyun ılık olmasına özen gösterin. Su ile balı hafif kıvamlı kalacak şekilde karıştırmalısınız. Düzenli tüketim sonrasında yaşanacak etkiler ise;

Akciğerde biriken mukozanın sökülmesine yardımcı olur. Vücuttaki ateş yükseldiğinde ılık ballı su içmek iyi gelecektir.

ballı

Sindirim sistemindeki parazitleri yok ederek, sindirimi kolaylaştırır.

Düzenli tüketildiğinde adeta bağışıklık sistemini sigortalar. Güçlü bir bağışıklık sistemiyle kış mevsimini hasta olmadan bitirmeniz mümkündür.

ballı 1

Antiviral ve antibakteriyel olan bal, mantarlarla iyi bir şekilde savaşmaktadır. Vücudu birikmiş toksinlerden arındırır.

Cildin ipek gibi yumuşak bir hal almasını sağlar. Cildi parlatır ve böylelikle daha genç bir görünüm elde etmiş olursunuz.

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Sabah aç karna içilmesi tavsiye edilir, ancak uyumadan önce içerseniz de bir faydasını göreceksiniz. O da derin bir uyku!

İdrar kaçırma sıkıntısı olanlara ballı su önerilir çünkü bal, böbreklerde biriken suyu hızlı bir şekilde emer. Böylelikle böbrek sağlığına da katkı sağlar.


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