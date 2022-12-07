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"Acayip para kazandım toprağa gömdüm" Arda Türkmen olay oldu: Dediler ki tam aradığımız keriz! Ünlü film de restoranında çekilmiş

07.12.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın konuğu olan ünlü şef Arda Türkmen, yaşamına dair çok özel ve çarpıcı detayları paylaştı. Çalışma hayatına adım atacağı yıllarda kendisine verilen "Tam aradığımız keriz" tepkisinden üniversitede çok para kazandığı döneme kadar çeşitli ayrıntıları dile getiren Türkmen'in anlattığı batış hikayesi ise olay oldu. Türkmen o dönem için "Acayip para biriktirmiştim, toprağa gömdüm" ifadelerini kullandı. Kendi restoranında çekilen Issız Adam filmiyle ilgili de detaylar verdi.

"Acayip para kazandım toprağa gömdüm" Arda Türkmen olay oldu: Dediler ki tam aradığımız keriz! Ünlü film de restoranında çekilmiş

Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan programı Dur Bir Dinle’nin yeni konuğu ünlü şef Arda Türkmen oldu. Yemek yapmaya başlamasından bugünlere gelene kadar yaşadıklarına kadar hayatına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaşan Türkmen’in bir dönemin Türkiye’yi kasıp kavuran Issız Adam filmiyle ilgili söyledikleri de izleyenleri şaşırttı. İşte sevilen şef Arda Türkmen’in bilinmeyenleri…

"DEDİLER Kİ TAM ARADIĞIMIZ KERİZ"

Türkmen’in mutfağa ilk adımını atışı; lise yıllarında yaşıtları yaz tatilinin tadını çıkarırken İstanbul’da lüks bir otelin resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı sırada ısrarla mutfağa geçmek istediğini söylemesi olarak belirtiliyor. Türkmen babasına otelde çalışmak istediğini söylediğini, babasının ciddiye almadığını anlattı. Ardından Antalya’da bir kuyumcuya gidip çalışmak istediğini söylediğini dile getirdi. Türkmen o süreci “Ben gittim, dedim ki çalışmak istiyorum, dediler ki tam aradığımız keriz. Hemen bir sözleşme imzalattılar” sözleriyle ifade etti. Akşam babasına anlattığında babasının itiraz ettiğini sonrasında da Türkmen’i otelde çalıştırmaya ikna olduğunu söyledi.

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"O İŞTEN ACAYİP PARA KAZANDIM"

Üniversite yıllarında öğrenci servis taşımacılığı ihalesine girip kazandığını da anlatan Arda Türkmen, mezun olana kadar öğrenciler için tur organizasyonları düzenledi. O günleri Türkmen “Üniversiteye girdiğimde her şey yeniydi. Ben de fırsatları görmeye çalışan bir adamım. O zaman servis işini yapalım dedim. Üniversite yönetimine söyledim. Herkesin kazanacağı bir mekanizma kurabilirsek bu iş gider dedim. Şöyle bir teklifte bulundum, ben öğrenci servislerini işletip para kazanayım ama öğrenci birliğine dönem başına 10 bin dolar kira vereyim, öğrenci birliği de okuldan para istemesin, öğrenciler de taşınsın. Böyle herkesin kazanacağı bir sistem kuralım dedim, kabul ettiler. Çok güzel para kazandım o işten, acayip para kazandım.” sözleriyle anlattı.

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"BİRİKTİRDİĞİM PARAYI TOPRAĞA GÖMDÜM"

İlerleyen dönemlerde Antalya’da bir restoran açma macerasını da anlatan Türkmen, bu işte nasıl battığını gülümseten ifadelerle dile getirdi. Türkmen o dönemle ilgili “Bir arkadaşım dedi ki Antalya’da bir yer var inanılmaz güzel bir restoran, gidelim bakalım. Bir gittik, harika işler yaparız dedim. Chino diye bir restoran açtık orada. Konsept aromalı kahveler üzerine. Fakat hesap edemediğimiz şey şu; o zamanlar kimse kahve içmiyor, İstanbul’da bir tane Starbucks yok, kahve kültürü yok. Bir sene sürmedi, taşı toprağa gömdük, şapa oturdum, geldim. Servisten, turdan vs. acayip para biriktirmiştim. Antalya’da toprakta duruyor şu anda hepsi.” ifadelerini kullandı.

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ISSIZ ADAM FİLMİ ARDA TÜRKMEN’İN RESTORANINDA ÇEKİLDİ

Türkmen, Çağan Irmak’ın Issız Adam filminin Leblon isimli restoranında çekildiğini de anlattı. O dönem mekanının, filmin gösterime girmesiyle beraber ziyaretçi akınına uğradığını da belirtildi. Türkmen o dönemle ilgili ise “Dükkanda çekimler yapıldı. Ben unuttum gitti. 7 Kasım’da vizyona girdi film. Arabayla işe giderken otobüsün arkasında ‘Issız Adam sinemalarda’ afişini gördüm. Akşam dükkana gittim, normalden farklı bir kalabalık var. Bir anda patladı olay.” şeklinde konuştu.

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