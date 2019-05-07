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Aceleci davrandı, üzerine gelen aracı fark etmedi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

Çin'de gideceği yere geç kalan bir adam, bindiği otobüsten aceleyle inerek yolun karşısına geçmek için dikkatsizce hareket edince, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çin’de meydana gelen olayın güvenlik ve görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerinde, seyir halindeki otobüste bulunan bir adamın, inmek için ayağa kalktığı görülüyor. Otobüs durunca, kapıların açılmasıyla birlikte aceleyle otobüsten inen adam, hemen yolun karşı şeridine geçmek için koşuyor. Aceleyle koşan adam, bu sırada trafikte hızla ilerlemekte olan aracı fark etmiyor ve aracın kendisine çarpması sonucu birkaç metre savruluyor.

Daha sonraki görüntülerde yerde yaralı olarak yattığı görülen adamın, olay yerine ambulans çağrılmasıyla birlikte hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin OTOBÜS adam kaza

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