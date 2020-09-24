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Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra buluştu! İşte değişimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

14 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinin oyuncuları, seneler sonra yeniden buluştu. Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan, Kubilay Güleçoğlu birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra buluştu! İşte değişimleri

Oyuncu Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu 2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde birlikte rol almışlardı. Acemi Cadı oyuncuları; Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan, Kubilay Güleçoğlu yıllar sonra bir araya geldi.

Geçmiş yılları yad eden ekip, birlikte çekildikleri kareleri Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.
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"TEKRAR BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL"

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Dizide 'Toygar' karakterine hayat veren oyuncu Kaan Yılmaz, paylaşımına "Tekrar birlikte olmak inanılmaz güzel, özleşmiş olmak ayrı güzel. Buluştuğumuz için çok mutluyum, canlarım..." notunu düştü.

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Dizide; Merve Boluğur, 'Ayşegül'ü, Kaan Yılmaz, 'Toygar'ı, Billur Yazgan, 'Tuğçe'yi, Kubilay Güleçoğlu ise 'Naci' karakterini canlandırmıştı.

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