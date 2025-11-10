YEMEK

Acı biberi lokumla birleştirdi! Adını ‘Dünya Hali’ koydu: "Önce tatlandırıyor sonra mutluluk gözyaşları geliyor"

Edirne’nin ünlü şekerleme ustalarından Arif Meriç, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerin yanında sunulan Karaağaç acı biberini farklı bir şekilde değerlendirdi. Yarım asırlık mesleki tecrübesiyle tanınan Meriç, bu kez acı biberi lokumla birleştirerek sıra dışı bir tat ortaya çıkardı. 'Dünya Hali' adını verdiği acı biberli lokumun hem tatlı hem acı bir lezzet sunduğunu söyleyen Meriç, "Önce tatlandırıyor, müşteri ‘ha bunda acı yok’ diyor. Sonra gözlerinden mutluluk gözyaşları geliyor."

Kentte yaklaşık 50 yıldır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, torunlarının tavsiyesiyle Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında garnitür olarak sunulan Karaağaç acı biberini lokumla birleştirdi.

‘DÜNYA HALİ’

Edirne’de sadece Karaağaç Mahallesi’nde ata tohumuyla üretilen acı biberle lokumu karıştıran Meriç, önce kendisi tattı, ardından ailesine tattırdı.

Lezzeti beğenen Meriç, seri üretime geçip, adını da ‘Dünya Hali’ koydu. Meriç, lokumun önce ağza tatlı bir lezzet verdiğini, acının sonradan geldiğini belirtti.

"ÖNCE TATLANDIRIYOR, ARDINDAN GÖZDEN YAŞ GELİYOR"

Acı biberli lokumun öyküsünü anlatan Meriç, "Yıllardan beri, neredeyse 30 yıldan bu yana hayalimde vardı, nasip bugüneymiş. Torunlarım bana; ‘Dede, sen evde ciğer de yapıyorsun, biber de var. Bize niye böyle acı biberden bir lokum yapmıyorsun’ dediler. Ben de hemen işe koyuldum. Acı biber ile lokumu birleştirdim. Önce tatlandırıyor, ‘ha bunda acı falan yok’ diyor müşteri. Ondan sonra bakıyorum gözlerinden mutluluk gözyaşı geliyor. Tatlı acı ikisi bir arada. Hatta bunun bir de esprisini yaptık dedik ki; bu bir ‘dünya hali’ lokumudur. Dünya hali dediğimiz işte böyle; tatlandırır, acılaştırır. Biz de hem tatlandıralım, hem de mutluluk gözyaşlarını bu biberle birleştirelim dedik" diye konuştu.

Lokumun ismine de değinen Meriç, “Bu ürünün ismini ‘dünya hali’ olarak koydum. Çünkü dünya hali, hepimizin hali. Hepimiz ağlarız, güleriz. Ne zaman stresin var? Hemen bir tane yiyeceksin. Arkadan da acı geliyor, dolayısıyla acı bir kahvenin yanında yerseniz en makbulü. Sebebi lokumun lezzetini alıyorsun, acının lezzetini alıyorsun, bir de hayatın lezzeti hepsi bir arada" dedi.

"İNSANA MUTLULUK VERİYOR"

Lokumun içinde sadece acı biber, mısır nişastası, doğal şeker ve su olduğunu belirten Meriç, "Asla glikoz kullanmıyoruz. Bizde glikoz denilen bir madde yok. Ne var? Edirne'nin tarihi pancarın şekeri, doğal şekeri. Mısır nişastası ve su, başka bir şey yok. Bir de ne var? Karaağaç'ın biberi içine giriyor. Bir de ustalık var. Ben çok kişiyle de böyle sohbet ettim. Baştan çok tatlı geldiğini sonrasında acısını aldıklarını belirtiyorlar. İşte bu aslında insana mutluluk veren bir dünya hali bence" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

