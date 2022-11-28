"Acı çekmek istemiyorum" demişti! Armağan Çağlayan'dan iyi haber! "Biyopsi sonucunda..."

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Çarşamba günü ameliyat masasına yatacağını açıklayan Armağan Çağlayan'dan yeni paylaşım geldi.

Armağan Çağlayan açıklamasında "Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. Herkese her şey için çooook teşekkürler" dedi.

Çağlayan geçtiğimiz günlerde, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu" diyerek Buğra Bahadırlı ile dertleşmişti. Bahadırlı'nın moral verdiği Çağlayan, "Acı çekmek istemiyorum" diyerek ağlamıştı.



