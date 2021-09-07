Acı Hayat'ın Ender'i yeni mesleğiyle şoke etti!

İlk bölümü 2005 yılında yayınlanan ve başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Selin Demiratar gibi güçlü isimlerin paylaştığı Acı Hayat dizisi, yayınlandığı dönem izleyici tarafından büyük beğeni toplamıştı. Dizide Ender karakterine hayat veren Mike Galeli, dizi bittikten sonra Pars: Narkoterör'de de yer alıp adeta sırra kadem basmıştı. Oyunculuğu bırakan Mike Galeli, yeni mesleğiyle sevenlerini şaşırttı.

OYUNCU OLMADAN ÖNCE OTO TAMİRCİSİYDİ

Oğuz Galeli olarak da tanınan Mike Galeli, oyunculukla tanışmadan önce Avusturya'da oto tamir stajı yapmıştı. Sonrasında pazarlama ve iletişim okuyarak eğitim hayatını taçlandırdı. Aklında her zaman girişimcilik yapma fikri bulunan Galeli, yakışıklı olduğu için oyunculuğa yönlendirildi. Birçok yarışmaya katılıp derece elde eden ve ünlü markalarla çalışan genç oyuncu, sonrasında Acı Hayat dizisiyle ekranlara adım attı.

ŞÖHRETİ BIRAKIP TASARIMCI OLDU

Acı Hayat macerası son bulunca, Pars: Narkoterör'de de yer alan Galeli, ani bir kararla oyunculuğu bıraktı ve eğitimini aldığı girişimciliğe yöneldi. Mike Galeli, şimdilerde, 2008 yılında kurduğu ve kendi adını verdiği bir deri aksesuar markasını yönetiyor. Ürünlerin tasarımı konusunda da söz sahibi olan Galeli; çanta, cüzdan, telefon kılıfı gibi birçok şey pazarlıyor. Galeli, satış anlamında da oldukça başarılı bir yolda ilerliyor. 53 yaşındaki Galeli'nin görüntü olarak yıllara meydan okuduğu ve karizmasından bir şey kaybetmediği de apaçık ortada.

İşte Mike Galeli'nin son hali:

OĞUZ GALELİ / MİKE GALELİ KİMDİR?

Oğuz Galeli, bir diğer adıyla Mike Galeli, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi fakat sonradan ailesiyle birlikte Avusturya'ya taşındı. Oto tamir stajının ardından, basın-yayın eğitimi alan Galeli, ayrıca genç yaşta mankenlik yapmaya başladı.

Tanınmış uluslararası firmalar ile çalıştı. Best model of Turkey-Austria, Mister Europe gibi ödüller kazandı. İlerleyen yıllarda sinema hayatına başlayabilmek için çeşitli eğitimler aldı. Acı Hayat ve Pars Narkoterör gibi yapımlarda yer aldı. Daha sonra Avusturya'da da bazı dizilerde görev yaptı. Galeli daha sonrasında kendi aksesuar markasını kurarak iş hayatına da atıldı.



