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Acı olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2020 19:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan oğlu Ali Arslantaş'ı (12) kurtarmaya çalışan Ayvaz Arslantaş (42) boğuldu. Hastaneye kaldırılan küçük Ali'nin ise beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Acı olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Olay, merkez Süleymanpaşa Mahallesi, Topağaç Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ayvaz Arslantaş, oğlu Muhammed Ali Arslantaş ile birlikte serinlemek için denize girdi. Daha sonra kıyıya çıkan baba bir süre sonra oğlunun çırpınmaya başladığını görünce, kurtarmak için tekrar suya girdi. Denizde dalgalara kapılan baba ve oğlu etraftakilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ayvaz Arslantaş'ı Tekirdağ Devlet Hastanesi, oğlu Ali'yi de Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ayvaz Arslantaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ali Arslantaş'ın ise yoğun bakımda olduğu, beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

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