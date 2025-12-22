Acı seviyorsanız bu baharatlar mutlaka evinizde olmalı!

Baştan söyleyelim, eğer sağlık probleminiz varsa bu baharatları tüketmeden önce birkaç kez düşünün!

Pul biber.



Listenin açılışını tabii ki mutfakların demirbaşıyla yapıyoruz. Sabah yumurtasından akşam çorbasına, mantıdan soslu makarnaya kadar her tabağın en yakın dostu o. Damağa tanıdık gelen o bizden lezzetiyle de yerini her zaman koruyor. Onsuz bir sofra, biraz eksik kalır desek abartmış olmayız.

İsot



Koyu rengi ve kendine has isli havasıyla diğerlerinden hemen ayrılan karizmatik bir isim. Şanlıurfa'dan çıkıp tüm sofralara yayılan bu tat, özellikle et yemeklerine kattığı o derinlikle biliniyor. Keskin bir ısıdan ziyade, yedikçe kendini hissettiren ve damakta uzun süre kalan o özel aroması için bile mutfakta bulunmalı.

Arnavut Biberi



Küçük yapısına aldanıp hafife alanları şaşırtmasıyla meşhurdur. Kurutulmuş haliyle mutfak tezgahında duruşu bile bir başka. Özellikle kışlık hazırlıklarda, sirkeli soslarda veya tencere yemeklerinde "Ben buradayım!" diyen o belirgin karakteri arayanlar için nokta atışı bir tercih.

Acı Füme Paprika



Hem o isli kokusu hem de tatlı-sert yapısıyla damakta bambaşka bir iz bırakır. Yemeğe kattığı o hafif dumanlı aroma sayesinde sanki tabaklar ateşten veya ızgaradan yeni inmiş gibi bir his yaratır. Özellikle fırın patateslerde veya et marinasyonlarında o mangal havasını yakalamak isteyenler için tam bir joker.

Atom Pul Biber



Genelde tereyağında hafifçe çevrilip çorba veya kebap üzerine döküldüğü o muhteşem anla tanırız onu. Kurutulmuş halinin o yoğun aroması sıcak yağla buluştuğunda ortaya çıkan koku iştahları anında kabartır. Bütün halde kullanıldığında tabağa kattığı görsel zenginlik de cabası.

Sichuan (Siçuan) Biberi



Uzak Doğu mutfağından kopup gelen bu arkadaş, dilde bıraktığı o hafif uyuşma ve karıncalanma hissiyle meşhur. Alışılmışın dışında bir tat profili arayanlar ve sofrada farklı rüzgarlar estirmek isteyenler için oldukça eğlenceli bir seçenek. Limonumsu hafif aromasıyla da şaşırtır.