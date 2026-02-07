YEMEK

Türkiye’nin dev kivileri rekor kırdı! Avrupa'nın dikkatini çekti

Bursa’nın İznik ilçesinde yetiştirilen dev kiviler, hem boyutları hem de kalitesiyle tarım dünyasında yeni bir rekora imza attı. Dört tanesi bir kilogram gelen İznik kivileri, alışılmış kivi standartlarının çok ötesine geçerek Türkiye’nin yeni tarımsal gururu haline geldi. Bereketli İznik topraklarında yetişen bu dev meyveler, kısa sürede ülke gündemine otururken, Avrupa pazarının da dikkatini çekmeyi başardı.

İri yapısı, yüksek aroması ve kalite standardıyla öne çıkan İznik kivileri için yurt dışından talep yağmaya başladığı öğrenildi.

"KİVİ İLAÇ GİBİ, TALEP PATLADI"

Üretici Cumhur Şansal Yalçın, özellikle son dönemde artan grip vakalarının İznik kivisine olan ilgiyi zirveye taşıdığını belirterek, "Kivi bildiğimiz gibi adeta ilaç. C vitamini açısından en zengin meyvelerden biri. Ülkede yaşanan grip salgınıyla birlikte talep inanılmaz derecede arttı. Bu kiviler hem sağlıklı hem de çok güçlü."dedi.

İZNİK'TEN AVRUPA SOFRALARINA

Üretici İbrahim Kayalı ise İznik kivisinin artık yerel bir ürün olmaktan çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Bu kivileri kendi arazilerimizde yetiştiriyoruz. Kocaeli'de iş yerim var, ürünleri oraya sevk ediyoruz. Oradan Türkiye'nin birçok noktasına dağıtılıyor. Talep arttığında ise İznik'teki soğuk hava depolarından doğrudan ihracatçı firmalara gönderiyoruz."

"220 GRAM KİVİ Mİ OLUR? İZNİK'TE OLUYOR"

İznik'te faaliyet gösteren bir buzhane yöneticisi Şakir Çimen, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: "Ben bugüne kadar İznik tarihinde 200 gramın üzerinde kivi görmedim. 200 gram bile çok nadirdi. Şimdi 210-220 gram gelen kiviler var. Gerçekten hayret içindeyiz."

TARIMDA SESSİZ DEVRİM

Uzmanlar, bu başarının tesadüf olmadığını belirtiyor. Doğru iklim, bilinçli üretici ve modern tarım uygulamaları, İznik'te adeta sessiz bir tarım devrimi başlattı. Yetkililer, bu özel ürünün önümüzdeki süreçte İznik ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade ediyor.

İznik'te yetişen bu sıra dışı kiviler, sadece üreticinin yüzünü güldürmekle kalmadı; aynı zamanda ilçenin tarımsal gücünü tüm Türkiye'ye gösterdi. Kalitesiyle fark gösteren İznik kivisi, üreticisiyle birlikte hem iç piyasaya hem de Avrupa'ya güçlü bir alternatif olarak öneriliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

