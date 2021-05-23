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Acı Tatlı Ekşi filmi nerede ve ne zaman çekildi? işte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları…

23.05.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında gösterime giren Acı Tatlı Ekşi filmi pek çok kişi tarafından beğeni ile izlendi. Buğra Gülsoy, Acı Tatlı Ekşi filminin hem senaryosunu yazdı hem de filmde rol aldı. Filmin başrollerinde ise Buğra Gülsoy’a Özge Özpirinçci eşlik ediyor. Romantik komedi türünde yer alan film, birçok televizyon kanalında sıklıkla yeniden gösteriliyor.

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede ve ne zaman çekildi? işte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları…

Acı Tatlı Ekşi filminin senaryosunu kaleme alan Buğra Gülsoy, Özge Özpirinçci ile beraber başrolü paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Gerçek aşkın ne kadar kuvvetli olabileceğini anlatan sinema filmi, romantik komedi kategorisinde yer alıyor.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU

Murat ve Duygu birbirlerine deli gibi aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır. Senelerce akıllardan çıkmayacak modern bir aşk hikayesi anlatan Acı Tatlı Ekşi, aşk adına yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir resmini çiziyor. Ve gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okuduğunu yeniden gösteriyor.

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ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İzmir’de yapıldı. Çekimlerin bir kısmı İstanbul’da yapılırken, asıl çekildiği yer İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir’de çekildi.

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ACI TATLI EKŞİ OYUNCULARI

  • Özge Özpirinçci (Duygu)
  • Buğra Gülsoy (Murat)
  • Yusuf Akgün (Alper)
  • Gözde Türkpençe (Eliz)
  • Osman Alkaş (Hakan)
  • Füsun Demirel (Murat’ın Annesi)
  • Rahmi Dilligil (Murat’ın Babası)

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Buğra Gülsoy Özge Özpirinçci
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