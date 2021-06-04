Açık hava müzesini anımsatan Manastır Vadisi, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkartıyor

İki taraflı yüksek kayaların arasında "Küçük Ihlara Vadisi" görünümündeki Manastır Vadisi'nde, irili ufaklı 50 kaya oyma kilise, şapeller, yeraltı şehri ve 385 yılında Aziz Gregorius Theologos adına inşa ettirilen ve daha sonra camiye dönüştürülen Kilise Cami de yer alıyor. Turistler, Manastır Vadisi'ndeki 5,5 kilometrelik parkurda, kuş sesleri ve yeşillikler arasında doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor.

“TURİSTLERİN CAZİBE MERKEZİ KONUMUNDA”

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, ilçenin Kapadokya bölgesinin doğu giriş kapısı olduğunu anımsattı. İlçenin, içerisinde barındırdığı kültürel özellikleriyle birlikte Kapadokya'nın tamamlayıcı konumunda yer aldığını dile getiren Erciyas, "Bölgemizde Hristiyanlıkla birlikte yaşam başlamış. 4. yüzyılda Aziz Gregorius Theologos'un buraya gelmesiyle birlikte bu bölgede Ortodoksluk mezhebinin ilk fikirleri yaşam alanı bulmuş." dedi.

“HER YIL 150 BİN TURİST ZİYARET EDİYOR”

Manastır Vadisi'nde 50 kaya oyma kilise ve manastırın yer aldığını vurgulayan Erciyas, “Manastır Vadisini her yıl 150 bin turist ziyaret ediyor. İlçemiz turistlerin cazibe merkezi konumunda. Vadide, Kilise Cami, Sivişli Kilise, Papaz Evi gibi çok sayıda kilise ve yeraltı şehirleri ile Doğu Roma dönemine ait önemli tarihi eserleri barındırıyor. Buraya gelen misafirlerimiz Yüksek Kilise ve Güzelyurt göleti ile birlikte tarihe tanıklık etme imkanı buluyor” diye konuştu.