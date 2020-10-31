Açık havada doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş parkurları

Koronavirüs salgını sürecinde pek çok kişi egzersiz yapma ve sosyalleşme konularında eksiklik hissediyor. Bu eksikliği giderebilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi ise doğa yürüyüşleri. Türkiye doğa yürüyüş parkurları açısından adeta cennet sayılabilecek ülkelerden bir tanesi. Peki, doğa yürüyüşü nerede yapılır? Hem doğayla kucaklaşmak hem de tertemiz hava eşliğinde keyifli yürüyüşler yapmak için işte en iyi yürüyüş parkurları TÜRKİYE’DEKİ YÜRÜYÜŞ PARKURLARI MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ PARKURLAR Özellikle doğa yürüyüşü yapılacak yerler İstanbul ve çevresinde yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu bölgede keyifli yürüyüşler yapılacak ve doğayla iç içe zamanlar geçirilebilecek yerler arasında Polonezköy, Ballıkayalar, Belgrad Ormanı, Durusu (Terkos) Gölü, Kilyos, Çatalca su kemerleri ve Kastro Sahili bulunuyor. Ayrıca Şile’de de çok sayıda bakir almış ve yürüyüş yapmak isteyenleri memnun edecek alanlar bulunuyor. Trakya taraflarında ise Edirne Taşlımüsellim su kemerleri, Tekirdağ Uçmakdere, Ganos Dağı, Enez Dalyan Gölü ve Kırklareli İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı da ideal yürüyüş rotaları arasında. Yalova’da Sudüşen Şelalesi, Erikli yaylası, Delmece yaylası, Erikli şelalesi, Çaltepe vadisi, Kocaeli’de ise Menekşe yaylası, Aytepe, Kayaüstü yaylası, Yuvacık Barajı, Maşukiye, Kefken-Kerpe ve Sıcakdere ile Soğukdere de hiking yapanların ilgi gösterdiği noktalardan. Sakarya’da da Soğucak şelalesi, Dikmen yaylası, Sülüklügöl, Mecidiye şelalesi ve Çiğdem yaylası da tercih edilebilecek yerlerden.

Bursa’da yaşayanlar için de çok sayıda rota bulunuyor. Kirazlıyayla, Sarıalan, Hamamlıkızık, İznik Gölü, Sansarak Kanyonu ve Alaçam şelalesi de Bursa’da yürüyüş parkurları arayanların gidebileceği noktalar arasında yer alıyor. Balıkesir ve Çanakkale taraflarındakiler için ise Kaz Dağları Milli Parkı yürüyüş için en ideal sayılan ve en çok ilgi gösterilen yerlerden. EGE BÖLGESİ’NDEKİ PARKURLAR Türkiye yürüyüş rotaları bakımından oldukça cazip bir ülke. Bu durum Ege Bölgesi’nde de değişmiyor. Özellikle, Narlıdere, Nazarköy, Mordoğan, Karaburun, Şirince, Dilek Yarımadası, Oluklu Kanyonu, Ula Kanyonu, Gökova Kocatepe, Knidos ve Dalyan taraflarında harika yürüyüş rotaları bulmak mümkün. Özellikle Fethiye tarafları bu tarz parkurlar açısından sıklıkla tercih ediliyor. Bunlar arasında Kayaköy-Ölüdeniz ve Kayaköy-Afkule parkurları görülmeye değer. AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ PARKURLAR Yaz tatili açısından en cazip bölgelerden olan Akdeniz Bölgesi, yürüyüş açısından da çok sayıda alternatif sunuyor. Üstelik Likya yolu çok sayıda yerli ve yabancı turistin sık sık ziyaret ettiği yerlerden. Uzun soluklu yürüyüşler için St Paul ve Kilikya yolu rotaları da tercih ediliyor. Antalya’da Adrasan-Olimpos Antik Kenti, Isparta’da Yazılı Kanyon-Adada ve Mersin’de Sason Kanyonu ve Çamlıyayla doğayla buluşmak isteyenlerin mutlaka düşündüğü yerler arasında bulunuyor.