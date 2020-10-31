Açık havada doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş parkurları

Koronavirüs salgını sürecinde pek çok kişi egzersiz yapma ve sosyalleşme konularında eksiklik hissediyor. Bu eksikliği giderebilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi ise doğa yürüyüşleri. Türkiye doğa yürüyüş parkurları açısından adeta cennet sayılabilecek ülkelerden bir tanesi. Peki, doğa yürüyüşü nerede yapılır? Hem doğayla kucaklaşmak hem de tertemiz hava eşliğinde keyifli yürüyüşler yapmak için işte en iyi yürüyüş parkurları
Özellikle doğa yürüyüşü yapılacak yerler İstanbul ve çevresinde yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu bölgede keyifli yürüyüşler yapılacak ve doğayla iç içe zamanlar geçirilebilecek yerler arasında Polonezköy, Ballıkayalar, Belgrad Ormanı, Durusu (Terkos) Gölü, Kilyos, Çatalca su kemerleri ve Kastro Sahili bulunuyor. Ayrıca Şile’de de çok sayıda bakir almış ve yürüyüş yapmak isteyenleri memnun edecek alanlar bulunuyor.
Trakya taraflarında ise Edirne Taşlımüsellim su kemerleri, Tekirdağ Uçmakdere, Ganos Dağı, Enez Dalyan Gölü ve Kırklareli İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı da ideal yürüyüş rotaları arasında. Yalova’da Sudüşen Şelalesi, Erikli yaylası, Delmece yaylası, Erikli şelalesi, Çaltepe vadisi, Kocaeli’de ise Menekşe yaylası, Aytepe, Kayaüstü yaylası, Yuvacık Barajı, Maşukiye, Kefken-Kerpe ve Sıcakdere ile Soğukdere de hiking yapanların ilgi gösterdiği noktalardan. Sakarya’da da Soğucak şelalesi, Dikmen yaylası, Sülüklügöl, Mecidiye şelalesi ve Çiğdem yaylası da tercih edilebilecek yerlerden.
Bursa’da yaşayanlar için de çok sayıda rota bulunuyor. Kirazlıyayla, Sarıalan, Hamamlıkızık, İznik Gölü, Sansarak Kanyonu ve Alaçam şelalesi de Bursa’da yürüyüş parkurları arayanların gidebileceği noktalar arasında yer alıyor. Balıkesir ve Çanakkale taraflarındakiler için ise Kaz Dağları Milli Parkı yürüyüş için en ideal sayılan ve en çok ilgi gösterilen yerlerden.
Türkiye yürüyüş rotaları bakımından oldukça cazip bir ülke. Bu durum Ege Bölgesi’nde de değişmiyor. Özellikle, Narlıdere, Nazarköy, Mordoğan, Karaburun, Şirince, Dilek Yarımadası, Oluklu Kanyonu, Ula Kanyonu, Gökova Kocatepe, Knidos ve Dalyan taraflarında harika yürüyüş rotaları bulmak mümkün. Özellikle Fethiye tarafları bu tarz parkurlar açısından sıklıkla tercih ediliyor. Bunlar arasında Kayaköy-Ölüdeniz ve Kayaköy-Afkule parkurları görülmeye değer.
Yaz tatili açısından en cazip bölgelerden olan Akdeniz Bölgesi, yürüyüş açısından da çok sayıda alternatif sunuyor. Üstelik Likya yolu çok sayıda yerli ve yabancı turistin sık sık ziyaret ettiği yerlerden. Uzun soluklu yürüyüşler için St Paul ve Kilikya yolu rotaları da tercih ediliyor. Antalya’da Adrasan-Olimpos Antik Kenti, Isparta’da Yazılı Kanyon-Adada ve Mersin’de Sason Kanyonu ve Çamlıyayla doğayla buluşmak isteyenlerin mutlaka düşündüğü yerler arasında bulunuyor.
İç Anadolu Bölgesi’nde doğa yürüyüşü yapılacak yerler arasında Ankara’daki Kızılcahamam ve Çamlıdere dikkat çekiyor. Soğuksu Milli Parkı, Sorgun Göleti, Karagöl ve Aluç Dağı Tabiat Parkları da keyifli rotalar arasında yer alıyor. Kapadokya’da her daim trekking ve hiking yapmak isteyenlerin akın ettiği yerlerden. Özellikle Ihlara Vadisi, Avla Kanyonu, Çat Vadisi, Aşıklar Vadisi ve Güvercinlik Vadisi gibi yerlerde unutulmaz yürüyüşler yapılabiliyor.
Karadeniz yürüyüş rotaları çok sayıda doğa meraklısının ilgisini çekiyor. Yemyeşil atmosferi ve tertemiz havasıyla Karadeniz en cazip yerlerden. Bolu’da Abant Gölü, Yedigöller, Sarıalan yaylaları, Göynük yaylaları, Düzce’de Torkul, Sinekli, Sakarca, Pürenli yaylaları ve Sinop’ta Akgöl ve Boyabat yaylaları ile Erfelek Takım Şelaleleri de ideal destinasyonlar arasında. Bu listeye mutlaka Karabük’teki Yenice Ormanları da dahil oluyor.
Muhteşem atmosferi, doğası, yeşilin her tonunu içinde barındırmasıyla Doğu Karadeniz de trekking ve hiking yapması sevenlerin vazgeçilmezlerinden. Bu konuda adeta bir cennet olarak kabul edilen Doğu Karadeniz’de özellikle Ordu’daki Perşembe, Mesudiye, Topçam ve Çambaşı yaylaları dikkat çekiyor. Giresun’da Karagöl Dağı, Kümbet Yaylası, Trabzon’da Uzungöl, Haldizen Yaylası ve Altındere Vadisi, Gümüşhane’de ise Krom Vadisi, Kazıkbeli yaylası, Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Zigana yaylaları ve Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı da mutlaka görülmeye değer yerler.
Artvin taraflarına gelindiğinde ise Bilbilan yaylası, Borçka Karagöl, Arsiyan yaylası ve Maral şelalesi özel rotalar arasında. Rize de Karadeniz bölgesinde keyifli yürüyüşler yapmak için en ideal şehirlerden bir tanesi. Çok sayıda doğayla kucaklaşabilecek rota bulunan Rize’de Yukarı Kavron yaylası, Didingola yaylası, Verçenik yaylası-Kapalı Göller, Anzer yaylası-Dipsizgöl ve Yukarı Balıklı Yaylası-Üçgöller bunlardan yalnızca birkaç tanesini oluşturuyor.
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