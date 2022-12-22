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Açık zıt anlamlısı nedir? Açık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

22.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlamlı kelimeler ya da bir diğer adıyla karşıt anlamlı kelimeler, anlamsal olarak birbirine zıt olan kelimeleri ifade eder. Dilimizde her kelimenin zıt anlamlısı yoktur ve istisnalar dışında genelde zıt anlamlısı olan kelimelerin bir tane zıt anlamlısı bulunur. Açık sözcüğü de bunlardan biridir. Birden fazla anlamı olan açık kelimesinin iki tane zıt anlamlısı vardır. Peki, birden fazla anlamı ve zıt anlamlısı olan açık kelimesinin karşıt anlamlıları nelerdir?

Açık zıt anlamlısı nedir? Açık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açık sözcüğü isim, sıfat, zarf görevinde veya mecazi anlamda kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Açık sözcüğünün manaları aşağıdaki gibidir:

  • Açılmış, kapalı olmayan
  • Engelsiz, serbest
  • Örtüsüz, çıplak
  • Boş
  • Görevlisi olmayan, boş iş
  • Aralığı çok
  • Çalışır durumda olan
  • Kolay anlaşılır
  • Gizliliği olmayan
  • Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen
  • Rengi koyu olmayan
  • Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan eser
  • Belirgin bir biçimde
  • Bir gereksinimin karşılanamaması durumu
  • Belli bir yerin biraz uzağı
  • Denizin kıyıdan uzakça olan yeri

Açık kelimesi ile oluşan "açık açık", "açıkağız", "açık gri", "açık düşmek" gibi birleşik kelimeler mevcuttur. Ayrıca açık sözcüğünün içerisinde geçtiği "açıkağız aç kalmaz", "açığa çıkarmak", "açığa vurmak", "açık yaraya tuz ekilmez", "açığını bulmak", "açık kapı bırakmak" gibi deyim ve atasözleri de bulunur.

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Açık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin hem eş anlamlı hem de zıt anlamlarını bilmek kelime dağarcığımızın da genişlemesinde büyük bir rol oynar. Açık zıt anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Açık sözcüğünün tam tersini ifade etmek istediğimizde zıt anlamlı kelimelerden yararlanırız. Bir sözcüğün zıt anlamlısını öğrenmeden önce mutlaka gerçek anlamını bilmek gerekir. Açığın zıt anlamlısı kelimeler:

  • Kapalı
  • Koyu

Açığın zıt anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka aynı görevde kullanmak gerekir. Kapalı ve açık kelimesinin zıt anlamlılığı "bir şeyin açık/kapalı olma durumu" bağlamında kullanılır. Örneğin açık pencere ya da kapalı kapı gibi sıfat görevinde kullanmak gerekir. Açık zıt anlamlısı olan koyu kelimesi de renk anlamında kullanılır. Örneğin açık beyaz ya da koyu beyaz gibi, renk durumunu niteleyen sıfat görevinde kullanmak gerekir.

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Açığın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açık kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler:

  • Caddede neredeyse tüm dükkânlar açıktı ama kapalı olan tek dükkân onunkiydi.
  • Balkonun kapısını her zaman kapalı tutar.
  • Kapıları açık bırakın ki kimin girip kimin çıktığını görelim.
  • Açık sarı renkli bir kazak almış ve o kadar yakışmamıştı ki...
  • Koyu renkli kıyafetleri pek severdi.
  • Saçlarını zift gibi koyu siyaha boyamıştı.
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