Açık zıt anlamlısı nedir? Açık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açık sözcüğü isim, sıfat, zarf görevinde veya mecazi anlamda kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Açık sözcüğünün manaları aşağıdaki gibidir:

Açılmış, kapalı olmayan

Engelsiz, serbest

Örtüsüz, çıplak

Boş

Görevlisi olmayan, boş iş

Aralığı çok

Çalışır durumda olan

Kolay anlaşılır

Gizliliği olmayan

Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen

Rengi koyu olmayan

Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan eser

Belirgin bir biçimde

Bir gereksinimin karşılanamaması durumu

Belli bir yerin biraz uzağı

Denizin kıyıdan uzakça olan yeri

Açık kelimesi ile oluşan "açık açık", "açıkağız", "açık gri", "açık düşmek" gibi birleşik kelimeler mevcuttur. Ayrıca açık sözcüğünün içerisinde geçtiği "açıkağız aç kalmaz", "açığa çıkarmak", "açığa vurmak", "açık yaraya tuz ekilmez", "açığını bulmak", "açık kapı bırakmak" gibi deyim ve atasözleri de bulunur.

Açık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin hem eş anlamlı hem de zıt anlamlarını bilmek kelime dağarcığımızın da genişlemesinde büyük bir rol oynar. Açık zıt anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Açık sözcüğünün tam tersini ifade etmek istediğimizde zıt anlamlı kelimelerden yararlanırız. Bir sözcüğün zıt anlamlısını öğrenmeden önce mutlaka gerçek anlamını bilmek gerekir. Açığın zıt anlamlısı kelimeler:

Kapalı

Koyu

Açığın zıt anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka aynı görevde kullanmak gerekir. Kapalı ve açık kelimesinin zıt anlamlılığı "bir şeyin açık/kapalı olma durumu" bağlamında kullanılır. Örneğin açık pencere ya da kapalı kapı gibi sıfat görevinde kullanmak gerekir. Açık zıt anlamlısı olan koyu kelimesi de renk anlamında kullanılır. Örneğin açık beyaz ya da koyu beyaz gibi, renk durumunu niteleyen sıfat görevinde kullanmak gerekir.

Açığın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açık kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler: