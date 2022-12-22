Açık zıt anlamlısı nedir? Açık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açık sözcüğü isim, sıfat, zarf görevinde veya mecazi anlamda kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Açık sözcüğünün manaları aşağıdaki gibidir:
Açık kelimesi ile oluşan "açık açık", "açıkağız", "açık gri", "açık düşmek" gibi birleşik kelimeler mevcuttur. Ayrıca açık sözcüğünün içerisinde geçtiği "açıkağız aç kalmaz", "açığa çıkarmak", "açığa vurmak", "açık yaraya tuz ekilmez", "açığını bulmak", "açık kapı bırakmak" gibi deyim ve atasözleri de bulunur.
Sözcüklerin hem eş anlamlı hem de zıt anlamlarını bilmek kelime dağarcığımızın da genişlemesinde büyük bir rol oynar. Açık zıt anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Açık sözcüğünün tam tersini ifade etmek istediğimizde zıt anlamlı kelimelerden yararlanırız. Bir sözcüğün zıt anlamlısını öğrenmeden önce mutlaka gerçek anlamını bilmek gerekir. Açığın zıt anlamlısı kelimeler:
Açığın zıt anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka aynı görevde kullanmak gerekir. Kapalı ve açık kelimesinin zıt anlamlılığı "bir şeyin açık/kapalı olma durumu" bağlamında kullanılır. Örneğin açık pencere ya da kapalı kapı gibi sıfat görevinde kullanmak gerekir. Açık zıt anlamlısı olan koyu kelimesi de renk anlamında kullanılır. Örneğin açık beyaz ya da koyu beyaz gibi, renk durumunu niteleyen sıfat görevinde kullanmak gerekir.
Açık kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler: