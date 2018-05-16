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Acıkmak istemiyorsanız sahurda ondan uzak durun!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.05.2018 03:20 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenme Ramazan ayının en çok dikkat edilmesi gereken konularından biri. Uzun saatler süren açlıktan sonra yenilecek besinlerin içeriği ve vitamin değerleri, hem günü rahat geçirmenizi sağlayacak hem de vücut sağlığını koruyarak dengeli beslenmeyi sağlayacaktır.

Acıkmak istemiyorsanız sahurda ondan uzak durun!

Ramazan ayında doğru beslenme önerilerini anlatan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, iftar ve sahur sofralarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Gösterişli iftar sofralarından kaçınılması gerektiğini belirten Aktaş, “Karbonhidratlı besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırız. Bu nedenle bu besinleri tercih etmemeli, sahurda hamur işleri ve ekmekten uzak durmalıyız” dedi.

Uzak durun!

Sahurda karbonhidratlı besinlerden uzak durmamız gerektiğini söyleyen Aktaş, şeker tüketimine de dikkat çekerek, "Sahurda bol proteinli yiyecekler ve yağ tüketin. Sahurda tereyağında yumurta iyi bir seçenek olacaktır. Yanında bol zeytinyağlı zeytini tercih edebiliriz. İyi bir kahvaltı salatası da hazırladığımızda sağlıklı bir sahur sofrası hazırlamış oluruz.
Ayrıca ev usulü olmak kaydıyla turşu, kavurma veya sucuk da tüketilebiliriz. Bu ayda karbonhidrat, gluten içeren gıdalar ve şekerden uzak durulmalı. Özellikle diyabet ve romatizmal hastalığı olanlar bu tür ürünleri kesinlikle tüketmemeli."

Çorbanın ardından 20 dakika mola

Orucun bir hurma ve birkaç zeytinle açıldıktan sonra çorba içilmesini ve salata yenilmesini tavsiye eden Fitoterapi Uzmanı Dr. Aktaş şöyle konuştu:

"Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçmeliyiz, bu şekilde kan şekeriniz aniden yükselmez. Kalp ve damar problemleri de yaşamazsınız. Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olmalı”.

Aktaş, “İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edebilirsiniz. Abartılı iftar sofralarından kaçınmalısınız. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar. Bamya, mideyi koruyan bir bitki. İftarda bamya çorbası çok iyi bir alternatif olabilir” diyekonuştu.

Lavanta ve ıhlamur çayı

Yaz oruçlarında daha fazla susamamak için ve dengeyi sağlamak adına iftardan sahura kadar her yarım saatte bir su içilmesini de öneren Aktaş, bir anda fazla miktarda su tüketiminin doğru olmadığını söyledi. Aktaş, lavanta ve ıhlamur çayları susuzluğa iyi geldiğini de kaydetti.

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